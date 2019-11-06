高强度间歇训练不适合所有人

年轻人群体中近年有种训练特别火，叫做Tabata，它是日本田畑泉教授于1996年开发的一种高强度间歇训练，通过不同动作配合，以锻炼20秒、休息10秒的方式进行8次，例如原地高抬腿、简易波比跳、原地开合跳等，一组训练仅需4分钟，是一种省时、高效的快速减脂和提升心肺功能的运动方法。

北京体育大学运动人体科学学院副教授苏浩告诉《生命时报》记者，Tabata训练是通过一系列动作刺激骨骼肌，来提高其做功能力，这种高强度、爆发式训练，会造成轻微的肌纤微受损，在运动后产生后燃效应。也就是说，身体在运动后24小时内，继续消耗氧气来修复受损的肌肉，这个过程可以让身体持续燃烧热量，从而达到在运动中和平时都增加耗能的目的。同时，Tabata训练还能有效提升睾酮素水平，最大限度保留肌肉，避免了因传统长时间持续的低速有氧运动造成的肌肉流失。Tabata训练一般一次需进行2~3组，组间休息2~3分钟，总时长约20分钟，每周进行2~3次即可。

但是，Tabata训练强度大、对心脏负担较重，并不适合所有人。苏浩提醒，18岁以上、50岁以下有运动基础的成年人可以尝试练习；有高血压、低血糖病史或心脏病等慢性疾病者、儿童、老年人、孕妇、体重超标或无运动基础人不建议练习。除此之外，在进行Tabata训练前一定要充分热身，建议花5~10分钟进行原地慢跑或其他低强度运动，让身体微微出汗，避免造成运动损伤。另外，不论是组内还是组间休息时间，都不要让身体完全静止，要保持如慢跑等动态放松，防止对心脏造成过多负担。▲