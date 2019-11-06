受访专家：河南省中医院肿瘤内科主任、教授 刘培民

现代人白天工作繁忙，下班回家后习惯通过刷手机、看电视来缓解一天的疲劳。殊不知，这种看似放松的方式，却对身体没有好处。比如，长时间对着手机屏幕很伤眼、久坐容易导致颈椎腰椎病变等。河南省中医院肿瘤内科主任刘培民教授表示，身体经过一天的紧张运转，已经很疲惫了，此时如果能将睡前一小时的时间利用起来，干些有益身心的事儿，不仅能解乏，对养生也很有帮助。

梳梳头。我国古代养生学家一直倡导“发宜常梳”。相传，北宋文豪苏东坡一度脱发严重，后来他接受一位名医劝告，睡前坚持梳头，不久即愈，并留下诗句“梳头百余下，散发卧熟，寝至天明”。清宫《起居注》记载，慈禧太后每日命总管太监李莲英，轮流用象牙梳和木梳为她梳头，这使她年过七旬仍青丝满头。中医认为，梳头能有效刺激头部穴位，具有鼓舞正气、疏通经络、活血祛瘀的作用。建议大家每天睡前给头部放松一下，多梳梳头。可用梳子，也可尝试手指梳头法。具体方法是：双手十指自额上发际开始，由前向后梳拢头发至颈后发际，边梳边揉搓头皮。动作应缓慢柔和，每次10分钟左右。

揉揉腿。在中医看来，因身体疲劳导致的腰腿不适等病症多由久坐久站、气血不畅、筋脉失养所引起，这些问题完全可以通过穴位按摩进行调理。我们小腿肚上的承山穴（伸直小腿或将脚跟向上提，腓肠肌肌腹下的凹陷处即是该穴），就是一个有效的“解乏穴”，能舒筋活络、壮筋补虚，对缓解腰背疼痛、小腿痉挛等效果很好。尤其睡前按压此穴，能缓解一天的疲劳，让身体在放松舒适的状态下入睡。

摩脚心。涌泉穴位于足底脚心处，是肾经经脉的第一穴。按摩涌泉穴可改善人体血液循环，缓解头晕脑涨、失眠多梦、记忆力减退等不适症状。长期失眠的人群，睡前坚持按摩涌泉穴，是辅助治疗失眠的最简便方法。建议大家每晚临睡前，按摩并揉搓脚心5分钟，自觉脚心发热即可。

喝杯水。中医认为，水能滋阴，而温水可以暖五脏六腑，起到温阳的作用。所以，很多中医大家坚持多年只喝热饮。中医认为，热水的热力可以令经脉舒张，促进停留在体表的寒气散开，这对于睡眠后机体的温煦和修复有很大帮助。同时，喝热饮还能促进身体排汗，加速新陈代谢和毒素的排出。因此，不妨在睡前喝杯温水，但量不宜多，以免因起夜影响睡眠质量。（特约记者 戴秀娟）