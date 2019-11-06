梳头温水通经络 揉腿摩脚助睡眠
睡前做点养生事
戴秀娟
受访专家：河南省中医院肿瘤内科主任、教授 刘培民
现代人白天工作繁忙，下班回家后习惯通过刷手机、看电视来缓解一天的疲劳。殊不知，这种看似放松的方式，却对身体没有好处。比如，长时间对着手机屏幕很伤眼、久坐容易导致颈椎腰椎病变等。河南省中医院肿瘤内科主任刘培民教授表示，身体经过一天的紧张运转，已经很疲惫了，此时如果能将睡前一小时的时间利用起来，干些有益身心的事儿，不仅能解乏，对养生也很有帮助。
梳梳头。我国古代养生学家一直倡导“发宜常梳”。相传，北宋文豪苏东坡一度脱发严重，后来他接受一位名医劝告，睡前坚持梳头，不久即愈，并留下诗句“梳头百余下，散发卧熟，寝至天明”。清宫《起居注》记载，慈禧太后每日命总管太监李莲英，轮流用象牙梳和木梳为她梳头，这使她年过七旬仍青丝满头。中医认为，梳头能有效刺激头部穴位，具有鼓舞正气、疏通经络、活血祛瘀的作用。建议大家每天睡前给头部放松一下，多梳梳头。可用梳子，也可尝试手指梳头法。具体方法是：双手十指自额上发际开始，由前向后梳拢头发至颈后发际，边梳边揉搓头皮。动作应缓慢柔和，每次10分钟左右。
揉揉腿。在中医看来，因身体疲劳导致的腰腿不适等病症多由久坐久站、气血不畅、筋脉失养所引起，这些问题完全可以通过穴位按摩进行调理。我们小腿肚上的承山穴（伸直小腿或将脚跟向上提，腓肠肌肌腹下的凹陷处即是该穴），就是一个有效的“解乏穴”，能舒筋活络、壮筋补虚，对缓解腰背疼痛、小腿痉挛等效果很好。尤其睡前按压此穴，能缓解一天的疲劳，让身体在放松舒适的状态下入睡。
摩脚心。涌泉穴位于足底脚心处，是肾经经脉的第一穴。按摩涌泉穴可改善人体血液循环，缓解头晕脑涨、失眠多梦、记忆力减退等不适症状。长期失眠的人群，睡前坚持按摩涌泉穴，是辅助治疗失眠的最简便方法。建议大家每晚临睡前，按摩并揉搓脚心5分钟，自觉脚心发热即可。
喝杯水。中医认为，水能滋阴，而温水可以暖五脏六腑，起到温阳的作用。所以，很多中医大家坚持多年只喝热饮。中医认为，热水的热力可以令经脉舒张，促进停留在体表的寒气散开，这对于睡眠后机体的温煦和修复有很大帮助。同时，喝热饮还能促进身体排汗，加速新陈代谢和毒素的排出。因此，不妨在睡前喝杯温水，但量不宜多，以免因起夜影响睡眠质量。（特约记者 戴秀娟）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn