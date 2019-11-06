急性哮喘，揉掌小横纹

北京中医药大学针灸推拿学院教授 程 凯

哮喘急性发作时表现为气促喘急、喉中痰鸣等，此时应通过宣肺、降气化痰达到定喘、控制症状的目的。中医认为，我们手掌上的掌小横纹具有清热散结、化痰止咳的作用，是治疗急性哮喘、百日咳、肺炎的要穴。

取穴：掌小横纹位于掌面小指根下一条细小纹路处。

具体方法：用中指或食指按揉掌小横纹，每次100~500下。