遇到难题手足无措或无法抉择时，不妨先躺在床上美美睡上一觉。美国心理学家近期研究发现，睡觉能帮助人们更好地解决问题。

在睡觉期间，大脑会对记忆进行排练、巩固、强化和重组。而许多棘手的问题都需要用一种全新的方式寻求解决途径，因此研究人员假设，大脑在睡眠过程中的活动能帮助人们改善解决问题的方式，增大醒来后解决这些难题的机会。

美国西北大学人文及科学学院的研究团队招募57名参试者，让他们在临睡前边听特定的声音提示，边尝试解决几个问题。参试者针对所听到的内容作答时，均表示无法解出这些难题。等他们睡着时，实验室程序重复播放了他们曾听过的一半问题，第二天早上，他们重新尝试解决这些问题。结果显示，参试者解决了睡着时听到问题中的31.7%及未听问题中的20.5%。研究结论发表在《心理科学》期刊上。

该研究成果首次证实，睡眠过程中大脑对信息的额外处理有助于解决难题，这一自然过程可以通过接收外界声音的方式得到增强。所以，遇到难题时，如果一时无法解决或难做决定，不妨先睡一觉，而不是熬夜思考，或被错误的方法所阻碍。不过，研究人员表示，这一结果只适用于拥有足够背景信息的情况，对于一些高深的问题（如为什么存在黑洞和罕见疾病的治疗方法等），睡觉并无法起到帮助作用。（卢一飞）