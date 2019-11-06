让皮肤早衰的 十个坏习惯

皮肤呵护重在细节。美国“健康人群网”载文指出，生活中小细节会破坏健康肤色，导致皱纹早生。

爱揉眼睛。美国纽约皮肤病学家塞杰尔·沙阿博士表示，眼睛周围的皮肤非常脆弱，容易受伤。摩擦眼周敏感区域会拉伸皮肤，分解胶原蛋白和弹性蛋白，导致皱纹更早出现。

眯眼看东西。眯眼看太阳、手机、电视或电脑等强光，会迫使眉眼周围肌肉收缩，导致该区域皮肤起皱。沙阿博士表示，眯眼最容易导致鱼尾纹增多。避免强光伤害的最好预防措施是戴上墨镜。

戴隐形眼镜。隐形眼镜本身并不会导致皱纹，但是戴时往往会扬起眉毛，与眯眼一样，导致前额皮肤更容易出现皱纹。

缺乏睡眠。“美容觉”真实存在。睡眠过程中，皮肤会得到自我修复和更新。睡眠不足会导致肤色无法有效修复，变得暗淡。美国《睡眠》杂志刊登一项研究发现，缺觉会导致眼睑下垂、眼睛更红肿、长黑眼圈。

趴着睡觉。沙阿博士表示，趴着睡时面部紧贴枕头，几个小时后脸上就会出现皱纹。趴着睡觉也更容易导致眼部浮肿。仰卧小睡，头部稍微抬高，是保持面部皮肤健康的最佳睡姿。

老低头看手机。每天低头盯着手机、平板电脑等电子设备几个小时，会导致脖颈持续弯曲。该动作会使肌肉紧张，更容易出现皱纹。

用吸管喝东西。牙医常建议用吸管喝咖啡或茶，以防止牙齿被污染。但是，皮肤科医生却持否定态度。用吸管喝东西时必须撅起嘴唇，该动作不断重复会对皮肤造成伤害，导致嘴唇周围产生皱纹。

用手托着脸休息。犯困的时候总觉得头很重，很多人爱单手托着脸休息。沙阿博士表示，反复用手托着脸会产生皱纹，手部压力也会导致胶原蛋白和弹性蛋白分解。

嚼口香糖。经常嚼口香糖会导致脸颊肌肉过度活动，导致胶原蛋白分解，皮肤失去弹性，脸颊和嘴部周围更容易出现皱纹。

暴露于空气污染中。世界卫生组织数据显示，空气污染每年导致400多万人死亡，还会对皮肤造成损害。每天暴露在烟雾、香烟和汽车尾气中，会损害皮肤屏障，导致氧化应激和皮肤过早老化。使用合适的护肤产品有助应对这种伤害。（陈 希）