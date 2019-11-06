面对医疗美容纠纷消费者如何维权？

走进美容院的爱美人士越来越多，但相关纠纷也随之而来。在医疗美容过程中，有哪些常见问题？出现纠纷又该如何维护自己的合法权益呢？

无照经营隐患多 留好证据是关键

案情回放

2013年至2014年间，黄女士在一家美容诊所先后做了四次自体脂肪充填手术，术后伴有剧烈疼痛。该诊所又免费对其肿胀部分采取了抽取术，然而情况并无好转。无奈之下，她诉至法院，请求退还医疗费并赔偿16万元。法院审理后查明，黄女士虽自称手术发生在2013年至2014年，但诊所提供的营业执照显示其成立时间为2015年。黄女士未能举证证明双方之间成立医疗服务合同关系，也未能提交挂号单据、医疗费票据、就诊病历、诊断证明等证据，最终法院驳回了黄女士的诉讼请求。

法律提示

医疗美容机构应该经卫生行政部门登记注册，并获得《医疗机构职业许可证》后在主管部门核定的科目范围内开展医疗服务活动。开展美容项目前，要与美容机构就具体事项签订合同，就双方的服务关系进行书面确认，并明确双方的权利义务；在接受服务过程中，及时索取并保存好医疗费票据、就诊病历、诊断证明等证据，以便日后作为维权的依据。

轻信广告风险大 了解有无资质最重要

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赵女士看到一家美容中心的广告，声称具有国际领先的面部美容技术，并承诺能达到理想效果。于是，她一次性交纳了15万元。赵女士后来发现，该美容中心不具备医疗美容资质，便终止了隆鼻项目，并要求取消尚未开始的其他手术，要求退费时遭到美容中心的搪塞，赵女士诉至法院要求退还全款。法院经审理认为，二者已形成服务合同关系，因双方无书面合同，对退款等内容无明确约定。根据档案记录及双方陈述，赵女士已接受“激活”服务五次。赵女士虽主张“激活”项目为赠送，但未能举证，最终判定她应支付服务费1万元，美容中心退还剩余费用。

法律提示

在医疗美容纠纷中，很多消费者反映一些美容机构资质不健全，或者违规开展资质范围外的项目。因此，消费者在选择医疗服务机构时，要确认该机构是否取得了许可证，诊疗科目一栏中是否已经注明有医疗美容科目，主诊医师是否具有相应的资质等。

根据消费者权益保护法的相关规定，消费者可以自主选择服务方式，自主决定接受或不接受任何一项服务。消费者在接受医疗美容服务前，应要求美容机构将实施项目的适应症、禁忌症、美容效果、医疗风险、医用材料、负责实施医疗美容项目的主诊医师和注意事项等如实告知，必要时要求出具书面说明或写入合同中，再慎重考虑是否接受服务，切忌轻信微信朋友圈的介绍，或轻易被广告或医疗美容机构诱导。

美容效果认定难 做好约定是前提

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王女士到一家美容门诊部，按医生的建议做了四项手术。术后她发现效果不好，经协商，由美容门诊部赔偿5000元。一段时间后，她自认外观越来越差，因此起诉要求撤销与美容门诊部签订的协议。法院经审理认为，王女士未能提交相应证据，不能确认其容貌在术前术后发生重大变化，因此判决驳回其诉讼请求。

法律提示

医疗美容类案件中，许多消费者自认权益受损，大多会选择以侵权责任为案由进行起诉，一旦选择了侵权纠纷，就要按照侵权责任的构成要件对自己的损害后果、被告的过错、被告侵权行为与原告之间的因果关系予以证明。

一般认为，医疗美容纠纷的损害后果指的是术后无法带来预期效果，无法为正常人所接受，没有变美反而变丑，并且带来负面影响的美容效果。但因美容效果的评价具有很强的主观性，且缺乏统一标准，所以对美容效果要在合同中作出明确约定，且应当以事后可以核对的方式保留。

（作者单位：北京市海淀区人民法院）