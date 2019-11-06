新抗体有望助力研制通用型流感疫苗
周舟
美国科研团队发现一种能“嵌入”流感病毒表面蛋白的抗体，可保护小鼠免遭多种流感病毒毒株的感染，未来有望开发为通用型流感疫苗。
血凝素（H蛋白）和神经氨酸酶（N蛋白）是流感病毒表面的两种蛋白，它们将流感病毒分为不同的亚型。目前开发的流感疫苗主要靶向血凝素。2017年冬，美国华盛顿大学病理学和免疫学助理教授阿里·艾利贝迪发现一个流感患者的血样不仅含有靶向血凝素的抗体，还含有可靶向其他蛋白的抗体。艾利贝迪将其中三种靶向不明的抗体送去检测，被微生物学教授弗洛里安·克拉默发现其中一种被称为“1G01”的抗体，可阻断多种流感病毒毒株上几乎所有已知的神经氨酸酶的活动。
克拉默团队让实验小鼠感染致命性剂量的流感病毒后，发现这种抗体可以对抗12种被测试的流感毒株，其中包括三种人类流感病毒毒株、禽流感和其他不在人际间传播的病毒毒株。最后，所有小鼠都生存了下来，即便是在感染72小时以后给药的情况。
美国斯克里普斯研究所的结构生物学家伊安·威尔逊分析了这种抗体的结构，发现这种抗体将一个环状结构嵌入神经氨酸酶的活性部位，阻止了神经氨酸酶从细胞表面释放新的病毒颗粒。这种抗体只阻断神经氨酸酶的活性部位，而不同流感毒株间的活性部位几乎不发生变异，因此它对多种流感病毒均有效。
目前，研究人员正在以抗体1G01为基础设计新的流感药物和疫苗。这一研究成果日前发表在美国《科学》杂志上。
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