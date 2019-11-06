老年健康服务体系蓝图绘就

近日，国家卫生健康委、国家发改委、民政部等8部门联合印发《关于建立完善老年健康服务体系的指导意见》，国家卫生健康委举行发布会介绍《意见》有关情况。国家卫生健康委老龄健康司司长王海东介绍，《意见》是我国首个关于老年健康服务体系的指导性文件，提出要构建包括健康教育、预防保健、疾病诊治、康复护理、长期照护、安宁疗护6个环节的综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系。

明确三项具体指标

当前，我国正处于人口老龄化快速发展阶段，老年人健康状况不容乐观。患有一种以上慢性病的老年人比例高达75%，患病人数接近1.9亿，失能和部分失能老年人超过4000万。王海东说，《意见》的出台有利于促进老年健康服务公平可及，激发市场活力，引导全社会广泛参与，同时促进预防关口前移，对影响老年健康的因素进行干预。

基于老龄化的严峻形势，《意见》提出，到2022年，老年健康相关制度、标准、规范基本建立，老年健康服务机构数量显著增加，服务内容更加丰富，服务质量明显提升，服务队伍更加壮大，服务资源配置更趋合理，综合连续、覆盖城乡的老年健康服务体系基本建立，老年人的健康服务需求得到基本满足。

为确保主要目标任务的落实，《意见》提出了3项具体工作指标。到2022年，二级及以上综合性医院设立老年医学科的比例达到50%；80%以上的综合性医院、康复医院、护理院和基层医疗卫生机构成为老年友善医疗卫生机构；基层医疗卫生机构护理床位占比达到30%。老年健康服务体系建设是一项系统工程。王海东介绍，除了8个联合发文部门外，《意见》还涉及工业和信息化部、住房城乡建设部等9个部门和单位的具体职责。

健全三级预防体系

中国疾病预防控制中心慢病中心副主任李志新表示，老年人应树立做自己健康第一责任人的意识。但去年的健康素养监测数据显示，我国60岁~69岁老年人的健康素养水平仅有6.95%。

“要通过健康教育，帮助老年人养成健康的生活方式。因此，《意见》将健康教育作为6个环节中的第一项提出。”李志新说。

《意见》指出，利用多种方式和媒体媒介，面向老年人及其照护者开展健康教育活动，内容包括营养膳食、运动健身、心理健康、伤害预防、疾病预防、合理用药、康复护理、生命教育和中医养生保健等。老年教育机构要将健康教育纳入课程体系和教学内容。

在加强预防保健方面，《意见》提出建立健全老年健康危险因素干预、疾病早发现早诊断早治疗、失能预防三级预防体系。加强老年人健康管理，做实家庭医生签约服务，改善老年人营养状况，加强重点慢性病筛查指导，降低老年人失能发生率，重视老年人心理健康。

强化老年医学学科发展

《意见》指出，在加强疾病诊治方面，完善老年医疗资源布局，建立健全以基层医疗卫生机构为基础，老年医院和综合性医院老年医学科为核心，相关教学科研机构为支撑的老年医疗服务网络；重视老年人综合评估和老年综合征诊治；全面落实老年人医疗服务优待政策，开展老年友善医疗卫生机构创建活动。

国家老年医学中心主任、北京医院院长王建业强调：“处于衰弱状态的高龄老人，大多患有多种慢性病、老年综合征，使用多种药物，有的老年人还有心理问题。在建立完善老年健康服务体系过程中，要强化老年医学学科的发展。”（下转第3版）（上接第1版）

据他介绍，老年医学致力于识别、评估、防治衰弱老年人的综合性健康问题，为老年人提供全面、合理的治疗与健康指导服务。近年来，我国老年医学学科取得了长足的进步，有关健康与衰老的研究不断深入，老年医学人才队伍逐渐壮大。但仍面临一些问题，如老年医学科研机构不多，临床上仍以单病种诊治为主，公众对老年医学缺乏足够的了解与认识等。

《意见》要求，下一步，将强化学科发展，推进老年医学研究中心、国家老年疾病临床医学研究中心等创新基地建设，打造高水平的技术创新与成果转化基地；加强老年健康相关科学研究，加强老年健康相关适宜技术的研发与推广等。

构建康复护理与照护网络

针对目前我国的康复和护理服务、长期照护服务现状，王海东表示，虽然近年来一直加大推进力度，但服务仍远远不能满足巨大的现实需求。

《意见》提出，发挥康复医疗在老年医疗服务中的作用，为老年患者提供早期、系统、专业、连续的康复医疗服务；建立完善以机构为支撑、社区为依托、居家为基础的老年护理服务网络；鼓励医疗资源丰富的地区将部分公立医疗机构转型为护理、康复医疗机构，鼓励二级及以上综合医院设立康复医学科；支持农村医疗卫生机构利用富余编制床位开设康复、护理床位。

在加强长期照护服务方面，《意见》指出，探索建立从居家、社区到专业机构的失能老年人长期照护服务模式。实施基本公共卫生服务项目，为失能老年人上门开展健康评估和健康服务；支持社区嵌入式为老服务机构发展；增加从事失能老年人护理工作的护士数量等。

王海东表示，还要积极推动长期护理保险试点工作，解决支付问题。

稳步扩大安宁疗护试点

据北京海淀医院安宁疗护病房主任秦苑介绍，2017年10月，第一批全国安宁疗护试点在北京市海淀区等5个试点地区启动。目前，制度体系基本形成。今年5月，国家卫生健康委又在上海市和北京市西城区等71个市（区）启动第二批试点工作。

秦苑表示，我国安宁疗护工作呈现良好的发展势态，但还在起步阶段，按照世界卫生组织提出的安宁疗护相关标准，整体上存在很多不足。比如，没有独立的安宁疗护专科；准入标准、用药规范、培训课程、质量管理体系等还在建设中；缺乏配套的财政、法律方面的支持；生死教育、临终关怀等理念仍需大力普及。

对于这些问题，《意见》提出了针对性要求。如积极开展社区和居家安宁疗护服务；探索建立机构、社区和居家安宁疗护相结合的工作机制，形成畅通合理的转诊制度；完善安宁疗护服务收费项目及标准；建立完善安宁疗护多学科服务模式；稳步扩大安宁疗护试点等。（本报记者 甘贝贝）