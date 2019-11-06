31岁男子骨质疏松  缺乏运动缺钙容易发病

与已被广为了解的痛风不同，骨质疏松这个“静悄悄的流行病” 被很多人认为是老年人的专利，但事实却非如此。最近，一位年仅31岁的小伙子因为膝关节“怕冷”长达10个月，到中山六院风湿免疫科黄建林主任处求诊，才发现：竟是骨质疏松惹的祸！专家提醒，对于40岁以上成年人以及中高风险的人群，应该将骨密度检测纳入常规体检范围内。

31岁小伙子，竟得了骨质疏松

庄先生（化名）是名程序员，31岁，身高1.75米，体重70公斤。怎么看都是个身强力壮的帅小伙。可不知为何膝关节非常怕凉，需要戴护膝才能在开空调的办公室里待着。劳累后腰部有酸痛感，但并没有关节痛，多处就医都没找到病因，胡乱服了些药效果也不见好。

熬了10个月后，膝关节不时透骨的寒意实在令庄先生难以忍受。黄建林主任接诊后，为他进行了体格检查，但结果并无异常。了解到他读大学时运动时曾有踝关节外伤，之后一直极少运动，且由于从事IT行业长期久坐，还有吸烟习惯。于是，黄建林为他安排了抽血、骨代谢的相关检查，并用超声骨密度仪作了骨质疏松的筛查测量。测量发现他总维生素D水平下降，超声骨密度提示足跟骨量减少，进一步做了双能X线吸收法的骨密度，结果让人吃了一惊：原来是骨质疏松。

黄建林解释，一般情况下年轻人得骨质疏松的确是并不多见。骨质疏松症初期通常没有明显临床表现，但随着病情进展, 骨量不断丢失, 骨微结构破坏, 患者会出现骨痛、脊柱变形，甚至发生骨质疏松性骨折等后果。

针对庄先生目前已有骨质疏松迹象，黄建林选用了口服阿仑膦酸钠兼辅骨质疏松治疗，同时对患者进行教育，建议他适当运动，增加骨量，适当补钙和补充维生素D。

年轻人要注意多运动

究其为什么年仅31岁的年轻人会得骨质疏松？黄建林分析，可能与其少运动有关，吸烟也可能对此病的形成有所“贡献”。

在骨质疏松还未发生时进行预防，成本是最低的。黄建林强调，即便得了骨质疏松也不要怕，在还未发生骨质疏松骨折时治疗，减少骨折概率，成本也还不算高。骨质疏松性骨折的常见部位是椎体、髋部、前臂远端、肱骨近端和骨盆等。最常见的椎体骨折是老年患者致残和致死主要原因之—。

专家提醒，骨密度检测项目已纳入40岁以上人群常规体检内，对于中高风险的人群，如女性 65 岁以上和男性 70 岁以上者，或有骨质疏松危险因素者、有脆性骨折史的成年人、性激素水平低下的成年人、X 线影像已有骨质疏松改变者、接受骨质疏松治疗、 患有影响骨代谢疾病或使用影响骨代谢药物史者等，应考虑进行骨密度检测，做好预防工作。（全媒体记者梁超仪 通讯员简文杨、李饶尧）