不想做有“痔”青年？ 如厕时间不要超过5分钟
大多数人一生中都有可能得过痔疮。今天我们就来好好地认识一下这个闻名江湖已久的菊花残——“痔”。
内痔、外痔、混合痔了解下
广州中医药大学第一附属医院肛肠科胡丰良主任医师介绍，痔疮是生长在直肠下端与肛门的一种良性疾病，首先它是一种良性疾病，并不是遗传病，也不是传染病，更不会恶变。
根据它发生的部位不同，可以分为内痔、外痔和混合痔三种，外痔以异物感、疼痛为主要症状，内痔则以肛门肿物脱出、便 血为常见症状，混合痔顾名思义为内外痔均有。
这里特别要提出的是，单纯的外痔是不会引起大便出血的，而单纯的内痔也不会引起疼痛，除非出现内痔嵌顿，也就是俗话说的痔疮卡在肛门口、感染或血栓形成的时候，才会引起剧烈的疼痛。
不想出口受苦，就得管住入口
不恰当的饮食习惯可能是引起痔疮发生的主要原因。因此在预防成为有“痔”青年的第一步就是管住嘴。
要尽量避免长期进食刺激性食物，如辛辣食物：湘菜、川菜、火锅等，少饮酒，同时养成均衡的饮食习惯，多食富含纤维的食物，如蔬菜、水果等，可以促进肠道蠕动，多喝水，促进粪便通畅迅速 地排除体内。
如厕时请放下你的手机
胡丰良主任医师提醒，排便时间随着手机、网络、充电器的使用而延长，次数过多，会使肛门直肠静脉回流障碍，长此以往，很容易引发痔疮。
如有“便意”，应及时解决；大便过硬，不要使用蛮力，可以尝试上一步的方法，或者通过坐浴来缓解，要不然会引发另一种也非常常见并且非常疼痛的疾病——“肛裂”；排便时应远离手机、报纸、游戏，专心致志办“大事”，另外请把排便时间控制在5分钟内。
另外要提醒的是，适当的运动可促进血液循环，促进肠道蠕动，从而预防痔疮的发生。排便后注意清洁，保持肛门周围卫生，每日应勤换洗贴身衣物，防止感染，以免诱发痔疮。（羊城晚报记者 陈辉 通讯员 张秋霞 黄丹丹）
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