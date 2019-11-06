脾胃不好，试试淮山扁豆粳米粥

广东由于气候以及现代人生活方式的问题，不少人的脾胃都不太好，一受凉或过食生冷就会出现食欲减退、大便溏薄或水样便、体虚乏力、精神不振等症状。现在的天气凉爽、干燥，正是调理脾胃的好时节。广州市第一人民医院南沙医院副主任中医师唐榕推荐一款健脾养胃粥，助您调理脾胃。

推荐食疗方

淮山扁豆粳米粥

●材料（1-2人份）：炒白扁豆30克，新鲜山药200克，大米60克，陈皮一小瓣，冰糖或食盐适量。

●做法：山药去皮洗净切块，白扁豆、大米、陈皮洗净；将上述食材放入电饭煲中，加适量水，按煮粥键，直至跳到保温键；根据个人口味加入适量冰糖或食盐。

●功效：益气健脾、祛湿止泻、理气和胃。唐榕指出，此食疗方源自《本草纲目》，山药色白汁黏、味甘微涩，性平。色白入肺经，味甘归脾，汁黏益肾，功能健脾补肺、益肾固精，其补而不腻、香而不燥，是药食两用之补益类佳品。

白扁豆味甘而不甜，气香而不窜，色微黄入脾经，具有较好的益气健脾、化湿和中的功效。再加粳米（即大米）补脾胃、养五脏，陈皮理气健脾燥湿、调味。四者合用，共成粥品，有益气健脾、祛湿止泻和胃的作用。（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）