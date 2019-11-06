秋季重在润燥养肺试试水果食疗

干、干、干，最近广州的空气湿度非常小，很多人都出现了秋燥的症状。广州市第一人民医院南沙医院中医科副主任中医师邓聪指出，干燥的气候容易导致人体津液的损伤，出现皮肤干燥、口鼻咽干、干咳声沙、鼻出血、大便干结等“秋燥症”。因此，秋季养生重在润燥养肺，宜多吃一些水果，可以抑制肺气的亢盛，以增加肝脏的功能，从而抵御过剩肺气的侵入。

因此，专家特别推荐秋季水果食疗，这些水果大多甘甜多汁，能帮助我们缓解秋天的干燥之症。

梨

梨肉因香甜可口，营养丰富，肥嫩多汁，所以自古就有“百果之宗”的美誉。梨也是治病的良药。中医认为，梨性凉味甘，具有清热泻火、滋阴润肺、止咳化痰、促进食欲等功效。孙思邈曾说过“梨能除热气，止心烦，滋润肺脏，止咳化痰”。中医一直将其作为润燥养肺、清热化痰的良药。

●雪梨银耳汤

【材料】公式200克，细盐少许。

【方法】先将雪耳用清水浸透发开，洗干净；雪梨去蒂去芯，连皮切块；百合、莲子肉洗净；瓦煲内加入适量清水，先用猛火煲至水滚，然后放入上述全部材料，改中火继续煲1小时左右，加盐调味，即可饮用。

【功效】清燥润肺，健脾清补。

柚子

柚子也是当季水果，早在《本草纲目》中就有对柚子的记载：“去肠胃中恶气，解酒毒，治饮酒人口气，不思食口淡，化痰止咳”。中医认为，柚子味甘酸，性寒，具有健胃消食、宽中下气、化痰止咳、滑肠通便等功效。常用于消化不良、胃痛、孕妇呕吐、气管炎多痰、乘车船昏眩等症。

●柚子炖鸡

【材料】鸡1只（约750克），柚子肉500克，葱、姜、料酒、盐各适量。

【方法】将柚子去皮留肉；鸡除毛、去内脏；葱切段、姜切片。把柚子肉放入鸡腹中，放入盆中，加入葱、姜、料酒、食盐和适量的水；再将盆置入锅中，锅中加水，炖熟即可食用。

【功效】益气补血，润肺平喘。

石榴

中医认为，石榴性味甘酸，性温，入胃、大肠经，有润肺化痰、健脾和中、生津止渴、涩肠止泻等作用，适用于津伤口渴咽燥、久泻、久痢等症。

石榴的营养价值很高，其中维生素C相当丰富，有“天生维生素”和“果中皇后”之称。石榴直接食用或榨汁食用是最简单又方便的方法。

研究证实，石榴汁是一种比番茄汁、维生素E等更有效的抗氧化果汁，可降低心脑血管疾病的发生率，减少已沉积的氧化胆固醇；石榴汁的多酚含量比绿茶高得多，有很好的抗衰老和防癌作用。

●石榴汁粥

【材料】石榴2个，大米100克，白糖适量。

【方法】将石榴去皮，榨汁；大米淘净，放入锅中，加清水适量煮粥，待熟时调入石榴汁、白糖，再煮片刻，即可食用。

【功效】健脾益气，养阴生津，收敛止泄。（羊城晚报记者 张华 通讯员 黄月星）