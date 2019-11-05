健康中国在行动！2019年人民广场舞大赛城市站赛程精彩落幕

“来到你的城市，展示你的精彩！”2019年，人民广场舞大赛再次点燃全民健身热潮。从5月23日北京站吹响城市赛集结号到10月中旬，大赛走过了东西南北中30个城市。从激情似火的盛夏走到硕果飘香的金秋，比赛天数达137天，参赛舞队达2765支，直接参与选手达38982人。与首届相比，比赛总时长翻了3倍、辐射城市数量翻倍、舞队数翻倍、选手人数翻倍。伴随着《1:1:1舞出好比例》金龙鱼主题舞曲，所到之处，无不展现出一幅幅活力健身、欢歌笑语、乐观幸福的健康中国生动图景。

健康中国战略是推进健康中国建设、实现全民健康的指引和蓝图，健康中国行动则是健康中国战略落地的“路线图”。“健康中国，我行动！”在众多的健康促进方式中，广场舞就是一项在人民群众中有广泛号召力和厚植根基的代表性方式和项目之一。国家体育总局社会体育指导中心相关负责人介绍，据不完全统计，全国经常参加广场舞健身的人群已经超过1亿。

人民网·人民健康从2018年开始也直接参与到推广广场舞的行动之中。从壮乡民俗的祝酒歌到动感新潮的鬼步舞；从水乡的旗袍雅韵到塞北的火辣秧歌；从缠绵多情的交谊舞到绚烂多姿的民族舞、婀娜妩媚的古典舞；从传统的太极功夫到现代时尚的拉丁、肚皮、瑜伽……人民广场舞种类愈加丰富，风格愈加多样，亮点纷呈、美不胜收。抖空竹、说快板、黄梅戏、沪剧、闽剧、京剧齐上阵，尽显地域特色；绝活绝技惊艳舞台，突出文化传承；交相辉映、魅力无限，表达着人民生活满满的幸福感、获得感。

“身体好了”“心情美了”“朋友多了”，这是记者在城市赛采访时听到最多的话。高温酷暑、暴雨突至、交通不便、路程遥远都挡不住他们追求展示健康美的脚步与热诚。汗水滑落，湿透衣衫，他们依然以最饱满的热情、最靓丽的舞姿把美丽、健康展示给观众、奉献给生活的这座城市。

今年城市赛的特别之处还包括在舞台后方设立了“与我合拍”酷我直播互动区。舞队在表演结束后，被邀请到互动直播区与网红主播互动即兴起舞。人民广场舞大赛创新传播方式，搭载社交直播平台，与网红主播合作，接地气、聚人气，“玩”出了新花样，吸引了更多元、多层次受众的关注。

“跳出健康，舞出风采”。人民广场舞大赛是倡导全民健康、普及健康生活方式的活动，寄托了人民群众对健康活力、对美好生活的向往。在2019城市赛的舞台上，我们看到了中老年人老有所乐的姿态、健康不服老的精神；我们也看到了一家三代一起参赛、一起健身、相依相偎、共享健康的亲情；我们看到了年轻人扔掉电子产品，走出家门，用健康方式为青春加油的活力；我们也看到了舞蹈爱好者们在这个平台上尽情展示与交流的快乐；我们看到了“流动的中国”下城市的包容与人性化温度；我们更看到“地球村”里，大家超越国别、肤色、语言，对人类健康共同体的认同与响应……

《健康中国行动（2019—2030年）》对全民健身行动提出了具体目标，要将经常参与体育锻炼的人数比例，从2014年的33.9%提升到40%以上，为进一步推进健康中国建设规划出全新蓝图。让广场舞成为一个传递正能量的平台，让广场舞活动规范发展，让众多的广场舞组织团体成为构建和谐社会、健康中国的细胞，是人民网·人民健康携手益海嘉里集团金龙鱼品牌连续推广人民广场舞大赛的宗旨和目标。

“以舞为媒，以食为缘，吃动均衡”。保持健康就要吃得营养、动得健康；吃动平衡、慧吃慧动。

均衡营养的膳食是健康的基础，食用油的选择更是重中之重。一直以来，金龙鱼将打造餐桌上的健康营养视为己任。2018年金龙鱼正式成为了2020东京奥运会、2022北京冬奥会、2024巴黎奥运会中国代表团粮油产品赞助商，用奥运的品质为健康中国加油！金龙鱼长期专注于粮油领域，不断研发出高品质产品，供应、满足千家万户的营养需求。如今，肩负“三奥”品牌重任，金龙鱼将充分发挥品牌，产品，渠道等市场优势，更好地服务健康中国的建设。

作为中国小包装食用油行业的开创者，金龙鱼始终向国民传递平衡营养，膳食均衡的科学用油观，同时也在一直积极助力全民健身事业的发展。在城市赛现场的互动区，或是通过健康食品制作、或是举办膳食营养小课堂、或是套圈、投篮、动力单车等等形式活泼、操作简单的游戏，吸引了众多不同年龄层观众的围观与参与。他们纷纷点赞，在这里，既学跳了《1:1:1舞出好比例》的主题舞曲，又欣赏了精彩的节目；既学到了科普知识，又品尝到了美食。

“人民广场舞大赛”合作方益海嘉里食品营销有限公司董事长兼总经理陈波表示，在推进健康中国建设、健康中国行动打响“发令枪”的语境下，企业通过赞助形式更生动、内容更丰富的广场舞活动，真正下沉到广大群众中间传播健康向上的生活方式和生活态度，是企业的社会责任之一。

2019年人民广场舞大赛城市赛阶段已经圆满结束，北京鸟巢的全国总决赛也精彩收官。我们衷心希望人民广场舞大赛平台让健康精神闪光、放大、影响更多的人；让健康生活理念深入人心，健康生活方式化成每个人的日常习惯，为实现人民身体更健康，人民生活更幸福发挥更大的引擎作用。（崔元苑）