第二届“健康中国·幸福广场”大广场产业峰会圆满落幕

6月21日，由广场舞健身运动协会主办，清华大学体育与健康科学研究中心协办，北京爱风尚科技承办的第二届“健康中国·幸福广场”大广场产业峰会，在清华大学艺术教育中心圆满落幕。本次峰会以“共商、共建、共赏、共赢”为核心理念，聚集了众多专家、学者、行业领军人物相聚一堂，共同探讨“大广场”产业的发展之道。

图为活动现场

据了解，本届大广场产业峰会，第一大亮点是围绕“广场舞艺术欣赏和美学教育”、“大广场产业与不同企业的融合之道”、“大广场产业模式持续发展的创新之路”三大主题，进行新时代“大广场”产业的风向标探索。

第二大亮点，为传达本届峰会的精神内涵，广场舞健身运动协会在高峰论坛后，还推出了原创广场舞音乐舞蹈的盛典——2019“风尚之夜”广场舞原创音乐舞蹈晚会。这是对表现突出的广场舞原创编舞者给予的行业认可。当晚在清华大学艺术教育中心的多功能厅的舞台上，来自全国各地数十位广场舞名师，用优美的舞姿诠释广场舞文化，用原创精神传递乐观向上、健康文明的正能量，也用充满艺术氛围与火热情怀的晚会，向祖国70华诞祝福献礼。

第三大亮点。广场舞健身运动协会为全国优秀领队，开办了广场舞大学堂，并于6月22日在清华大学开讲第一课，从鉴赏力、领导力、凝集力三个方面进行讲授分享，为提高广场舞人文化艺术修养做出了积极和有效的探索。