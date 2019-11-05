拜耳通过进博会平台展示创新产品及解决方案

2019年11月5日，第二届中国国际进口博览会于国家会展中心（上海）正式开幕，这也是继去年首届进博会之后，上海连续第二年举办的以进口为主题的国家级展会，吸引了全球众多企业参展。拜耳连续第二年参与这一盛会，并通过这一平台展示发展成果，展示一系列的创新产品和解决方案。

据了解，作为一家在健康与农业领域领先的跨国公司，拜耳致力于通过提供创新的、能带来更健康和充足营养的产品和解决方案，应对人口和老龄化带来的挑战。在本届中国国际进口博览会上，坐落于医疗器械及医药保健展区的拜耳展位以“Can We Live Better（更美好的生活）”为主题，在展区内通过不同形式向观众展示处方药、健康消费品、作物科学以及动物保健业务的创新研究产品及发展理念，结合国家政策趋势和社会热点，展示可持续发展主题以及相关业务领域的发展成果。

“举办中国国际进口博览会，是中国主动向世界开放市场的重大举措。拜耳作为中国国际进口博览会展商联盟成员，连续两年积极参与进博会及相关活动。”拜耳集团处方药事业部执行副总裁兼中国及亚太区总裁、拜耳集团大中华区总裁江维表示：“中国是全球至关重要的市场之一，拜耳将始终关注中国市场的发展，紧随中国扩大开放的决心和战略布局，充分利用政策优势和良好的市场环境，秉承‘科技创造美好生活’的使命，根据中国消费者的需求提供所需的产品和解决方案。”

据了解，本次进博会中，拜耳展台以处方药“创造更健康的未来”、健康消费品“赋能健康每一天”及作物科学“突破创新倡导数字转型”三大业务主题版块进行展示，见证拜耳秉承长期承诺支持科学变革领域的创新，引领和实现可持续发展目标。

据介绍，处方药展区展现了拜耳通过高质量的创新治疗和解决方案，满足中国患者，特别是慢性病及肿瘤患者未被满足的医疗需求。拜耳影像诊断业务可以帮助患者获得更精准的疾病诊断，为后期的治疗打下关键基础，从而使更多中国患者能得到高品质创新的药物与治疗方案，帮助他们生活地更加健康、幸福、长久。着眼于当前癌症领域的突出需求，拜耳一直不断引进创新药物帮助中国患者提升生活质量。在慢病全程管理中，拜耳致力于通过丰富的预防手段进行创新治疗，抗击并发症，提升患者生活质量。此外，借助强大的人工智能驱动，ONE DROP数字自我管理平台为多个治疗领域提供整合式的解决方案，帮助慢病患者取得更好的治疗。

据悉，健康消费品展区展示了拜耳如何致力于为消费者提供更多高品质的自我保健解决方案，积极倡导自我保健理念，满足中国消费者多样化的健康需求。拜耳的跨境电商业务，紧跟数字化趋势，让中国的消费者们触手可及来自拜耳全球各地的健康消费品。包括复合维生素品牌爱乐维（Elevit/Menevit）、每日能量复合维生素（One A Day）、在呵护全球女性私处健康方面有40余年历史的品牌凯妮汀（Canesten）、日常钙补充剂品牌Citracal、护发防脱专业品牌Priorin以及护肤品牌贝乐欣（Bepanthen）等。现场，拜耳还通过家庭药箱的呈现形式，倡导通过健康的生活方式拥有健康的身体，并懂得如何自我药疗。拜耳还关注头皮健康，在现场互动专区设有头皮测试仪，可以让观众了解自己的头皮是否健康，选择针对性的产品解决头皮问题，带给消费者从头开始的自信。

据介绍，在作物科学展区，拜耳聚焦突破性创新，倡导数字转型，推进农业现代化，构建可持续的粮食系统。据悉，2018年成功收购孟山都之后，拜耳成为引领全球农业创新的领先企业，提供种子与性状、作物保护以及数字农业的综合解决方案，并持续为中国提供大田和果蔬作物全程作物解决方案，减少病虫草害及不良环境的影响，降低投入，提升产量与品质。全球范围数字革命正在深刻影响农业的发展，带来农田管理、环境科学和动物保健全球变革。据介绍，拜耳Climate FieldView? 数字农业平台全球付费使用面积2019年有望达到5.4亿亩，展览期间参观者在拖拉机模型上领略了一把 “数字种田”的魅力，基于数据科学量身定制施肥和播种方案以管理农田变量，优化生产效率。此外，拜耳还带来业界领先的啮齿动物检测系统（Rodent Management System）和生猪呼吸道疾病新型抗生素智能对比工具（SRD Smart Compare），展现数字技术在拜耳环境科学和动物保健领域的创新应用。

拜耳方面表示，作为一家在华经营多年的跨国企业，拜耳见证了改革开放四十年以来中国经济的飞速发展，以及由此为外企在中国发展创造的诸多机遇。本次进博会作为中国政府强化和推进扩大对外开放政策的标志性举措，有利于促进世界各国加强经贸交流合作，促进全球贸易和世界经济的增长。拜耳方面表示，在这一发展进程中，拜耳将不断积累适应中国市场的理念和实践，坚定不移地参与到中国市场的建设中，把更多优质产品和解决方案带到中国，满足中国患者、消费者和农民的需求，帮助他们提升生活品质，为中国更美好的生活做出贡献。