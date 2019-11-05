营养不均 体重反弹 损害胃肠
不吃晚饭，易胖又伤身
受访专家：北京大学人民医院主管营养师 蔡晶晶
记者 李珍玉
一上称，看到体重涨了，很多人第一反应就是“最近不吃晚饭了”。近年也有一种流行的减肥法：下午三四点前随心所欲地吃各种食物，之后到晚上睡觉前只喝水。这样真的能达到减肥的目的吗？北京大学人民医院主管营养师蔡晶晶告诉《生命时报》记者，不吃晚饭偶尔为之尚可，长期如此不但减不了肥，还会出现体重反弹，且易造成肠胃疾病和营养不良。
如果刻意控制自己下午之后什么都不吃，身体在一天内2/3的时间里处于饥饿状态，出于补偿心理，白天容易暴饮暴食，选择高脂肪、高蛋白、高糖食物，长期会造成营养物质摄入不足或不均衡等问题，吸收的总热量也不一定比规律三餐少。部分人夜里饿得睡不着，再补一顿“夜宵”，长胖更快。就算短期内能够达到快速减重的效果，对健康的影响也是得不偿失的。轻者可能出现情绪低落、精神萎靡、易怒、注意力不集中、乏力、嗜睡等情况；重者因营养素（蛋白质、铁、维生素B12、叶酸）摄入不足，可导致贫血、低蛋白血症。此外，不吃晚饭容易对消化系统造成损伤。因空腹时间太长，消化液照常分泌，胃酸刺激损伤胃黏膜，可能造成胃溃疡、慢性胃炎等胃病。另外，胆汁在胆囊内长期积攒，不能正常规律地排出来，功能也会受到影响，容易形成胆囊结石。
蔡晶晶说，从脂肪和肌肉的角度看，减重时如果能量摄入不足，两者都会减少，致使体重下降。晚上不吃饭，减重很容易达到“平台期”。这是因为如果只是少吃，没有体育锻炼，肌肉减少较多，使身体代谢率下降；而且，身体有节约机制，若每天只有某个时间段才有食物，它会减少消耗来平衡热量。一旦恢复三餐正常饮食，进食总量、种类增加，体重会有明显反弹，且只增加脂肪。所以，极端的断食方式可能在一段时间内使体重下降，但不宜长期施行，否则会严重影响身体代谢。
号称能减肥的方法五花八门，但最管用、最健康的还是“管住嘴、迈开腿”。晚饭可以少吃，吃些粗粮和清淡、少油少盐的食物，时间宜早，不要超过8点。根据个人身体情况配合适量运动。不清楚自己该如何正确饮食的人，最好请医院正规营养师进行指导。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn