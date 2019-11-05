不吃晚饭，易胖又伤身

受访专家：北京大学人民医院主管营养师 蔡晶晶

记者 李珍玉

一上称，看到体重涨了，很多人第一反应就是“最近不吃晚饭了”。近年也有一种流行的减肥法：下午三四点前随心所欲地吃各种食物，之后到晚上睡觉前只喝水。这样真的能达到减肥的目的吗？北京大学人民医院主管营养师蔡晶晶告诉《生命时报》记者，不吃晚饭偶尔为之尚可，长期如此不但减不了肥，还会出现体重反弹，且易造成肠胃疾病和营养不良。

如果刻意控制自己下午之后什么都不吃，身体在一天内2/3的时间里处于饥饿状态，出于补偿心理，白天容易暴饮暴食，选择高脂肪、高蛋白、高糖食物，长期会造成营养物质摄入不足或不均衡等问题，吸收的总热量也不一定比规律三餐少。部分人夜里饿得睡不着，再补一顿“夜宵”，长胖更快。就算短期内能够达到快速减重的效果，对健康的影响也是得不偿失的。轻者可能出现情绪低落、精神萎靡、易怒、注意力不集中、乏力、嗜睡等情况；重者因营养素（蛋白质、铁、维生素B12、叶酸）摄入不足，可导致贫血、低蛋白血症。此外，不吃晚饭容易对消化系统造成损伤。因空腹时间太长，消化液照常分泌，胃酸刺激损伤胃黏膜，可能造成胃溃疡、慢性胃炎等胃病。另外，胆汁在胆囊内长期积攒，不能正常规律地排出来，功能也会受到影响，容易形成胆囊结石。

蔡晶晶说，从脂肪和肌肉的角度看，减重时如果能量摄入不足，两者都会减少，致使体重下降。晚上不吃饭，减重很容易达到“平台期”。这是因为如果只是少吃，没有体育锻炼，肌肉减少较多，使身体代谢率下降；而且，身体有节约机制，若每天只有某个时间段才有食物，它会减少消耗来平衡热量。一旦恢复三餐正常饮食，进食总量、种类增加，体重会有明显反弹，且只增加脂肪。所以，极端的断食方式可能在一段时间内使体重下降，但不宜长期施行，否则会严重影响身体代谢。

号称能减肥的方法五花八门，但最管用、最健康的还是“管住嘴、迈开腿”。晚饭可以少吃，吃些粗粮和清淡、少油少盐的食物，时间宜早，不要超过8点。根据个人身体情况配合适量运动。不清楚自己该如何正确饮食的人，最好请医院正规营养师进行指导。