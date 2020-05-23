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高峰委员： “袭医”应与“袭警”同罪

2020年05月23日09:17 来源：北京日报

近年来屡屡发生的袭医事件，不仅让医者寒心，也不利于社会健康发展。如何保护医护人员人身安全？全国政协委员、北京市台联会长高峰建议，与国外先进医护体系看齐，将“袭医”与“袭警”同罪，加强震慑效应，提高犯罪成本。

高峰说，抗击新冠肺炎疫情的事实充分证明，医护人员是战胜疫情的中坚力量，是保障和守护人民群众生命安全的白衣战士。即将实施的基本医疗卫生与健康促进法提高了对威胁、危害医疗卫生人员人身安全的重视程度，但在实际中仍存在有效抓手不足等问题。

“以往案例对袭医惩处过轻，往往行政拘留加低额罚款，震慑不足，暴力伤医有恃无恐。”高峰说，警察是保护人民生命财产安全的，医生同样也是。我国应与国外先进医护体系看齐，将“袭医”与“袭警”同罪，提高犯罪成本。还应将袭医事件纳入领导考核一票否决制，对负有直接责任的医院、卫健委等各级相关领导督查督导，造成严重后果的，对相关责任人依法依规严肃处理。

在补齐公共医疗安检短板方面，高峰建议，在医院设置安检门和安检系统，自动识别通过人员是否随身携带危险物品。增设面部识别系统，对有不良记录的危险人员自动进行警示。还应将医保监管纳入社会信用体系，对于医闹、伤医人员，给予公开曝光、纳入失信联合惩戒对象名单、停止相应医保报销等惩戒措施。

(责编：崔元苑、许心怡)


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