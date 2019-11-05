"新时代中国校园健康促进行动"论坛在深圳举行

11月3日，由国家卫生健康委员会、中国健康管理协会指导，中国关心下一代工作委员会健体中心、中国网主办，北京中国网传播有限公司——中国网“网家家”承办的第四届“健康中国”高峰论坛主题分论坛——“新时代中国校园健康促进行动”论坛在深圳成功举办。论坛以“校园健康”为主题，聚焦校园健康事业发展、校园供给侧结构性改革和校园采购平台在5G背景下的技术创新和应用等热点内容，旨在通过举办一次论坛，构建一套体系，搭建一个平台，以新理念、新视野、新技术推动校园健康事业发展。

中国健康管理协会副会长周华，中国老年大学协会常务副会长刁海峰，北京中国网传播有限公司副总经理姜强，中国关心下一代工作委员会健体中心副主任李卫平，著名品牌战略专家、文化创意专家、北京大学教授王齐国，中国网“网家家”CEO苗步林等嘉宾出席了本次盛会。

中国健康管理协会副会长周华及中国老年大学协会常务副会长刁海峰为论坛致辞。周华会长认为校园健康事业功在当代、利泽千秋，呼吁社会各界广泛参与，共同促进。刁海峰会长提出目前我国已进入“百岁时代”，老年教育是积极应对人口老龄化的重要举措，加强我国老年健康服务体系建设，提高老年人健康水平，为推动实现健康老龄化具有重要而深远的意义。

会上，由中国关心下一代工作委员会健体中心和中国网“网家家”联合成立打造的“关爱商城”——阳光校园采购平台正式启动。据了解，关爱商城将以5G技术为保障，聚合品牌数据，在更加完善的指标体系之下打造安心零售校园社交平台。此外，中国网和中国老年大学协会共同打造的老年大学网络公开课启动仪式也在本次论坛举行，双方将利用互联网打通教学通道，将传统教学方式搬到线上，使数字化校园在老年大学落地生根。

关爱商城、老年大学网络公开课启动仪式

会上，中国关心下一代工作委员会健体中心副主任李卫平为大家介绍了中国校园健康行动的基本情况，并特别提出了建立校园健康绿色采购平台的重要性和必要性。著名品牌战略专家、文化创意专家、北京大学教授王齐国指出5G时代是一个万物互联的新时代，互联网与文化创意为校园健康赋能，品牌建设必将成为校园健康建设的重要一环。中国健康管理协会膳食营养健康分会会长、青岛大学营养与健康研究院常务副院长、首席教授李铎则同与会者分享了校园膳食的现状和发展策略。北京大学国家体育产业研究基地副主任何文义针对我国体育发展现状提出了只有体教融合才能促进青少年的健康成长的观点。华为终端健康业务副总裁姜婷针对智能穿戴健康走进校园及场景化融合等问题向大家做出了详细介绍。针对互联网时代如何建设校园健康品牌、打造互联互通的绿色智能平台等问题，中国网“网家家”CEO苗步林作出了“建设关爱商城 惠泽莘莘学子”的主旨演讲。

此外，论坛设立圆桌对话环节，诸位嘉宾分享观点，互相探讨，碰撞智慧火花，为校园健康促进工作积极建言献策。

作为国内最具权威和代表性的行业年度盛会，“健康中国”高峰论坛聚焦全民健康，旨在全面落实“健康中国行动计划”。“新时代中国校园健康促进行动”分论坛重点关注校园健康事业，树立“健康第一”的理念，通过智能终端的广泛应用，促进信息技术与教育融合，整合多方资源共同发力，探索互联网时代校园健康可持续发展的新模式。