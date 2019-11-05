萝卜红烧肉
杨志敏
材料：带皮五花肉200-300克，香料（花椒、八角、小茴香、桂皮）少量，香葱2根，生姜少许，生抽、白砂糖、白酒、芝麻油、花生油、食盐适量。
做法：将猪五花肉洗净切块状，先焯水再过冷河，加生抽、白砂糖、芝麻油腌30分钟；白萝卜洗净切块。向锅内加适量花生油与生姜烧热，将五花肉连同上述腌汁一起倒进去翻炒，再加入香葱、香料、白酒翻炒片刻。加入适量的清水，大火煮开后转小火炖煮20分钟，再加入白萝卜，煮至白萝卜及猪肉烂熟，转大火收汁，加入少许食盐调味。
功效：民间谚语“秋后萝卜赛人参”，秋季天气干燥，人体内比较燥热，而萝卜能消食、下气、化痰，正好也起到了润燥的功效。秋天干燥，适量吃一点肥肉也能起到滋阴润燥的功效。这道萝卜红烧肉是一道老少皆宜的家常菜，尤其适合秋燥之下容易皮肤干燥、咽干口燥的朋友食用。
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