通州将推垃圾分类小程序

可积分、可预约、可投诉、可查询，将辖区范围内所有垃圾分类企业全部纳入其中的“通州垃圾分类小程序”有望在今年年底或明年年初正式推出。记者从通州区城管委了解到，除了垃圾分类积分兑换有了统一平台外，居民遇到任何与垃圾相关的问题都可以图文并茂地投诉举报。

记者进入目前仍在进行测试的通州垃圾分类小程序后发现，居民、商户和垃圾运输企业都有不同的登录页面。以“居民”身份登录后，页面上立刻显示出积分商城、订单预约、投放记录等多个选项。在积分商城中，用垃圾分类奖励积分可兑换包括卫生纸、食用油、洗衣粉、洗衣皂、纸巾等各类生活日用品。通州区城管委环卫科李智表示，未来还可能会增加酒水饮料、零食小吃等更多兑换奖品，部分积分还有望提现至微信账户。积分兑换的奖品可以在小区内就近兑换，也可以选择前往某一个兑换点自取，或是干脆像在网上购物一样选择快递送货上门。

记者了解到，未来，通州辖区范围内所有与垃圾回收相关的第三方企业都必须纳入到这一款统一的小程序中，一方面可以让所有垃圾的走向都能实时进行监控，另一方面也可以对垃圾投放行为和奖励积分进行统一和规范管理。“今后，通州市民只需要在微信中下载这一款垃圾分类小程序，就可以在任何地方进行统一的垃圾分类积分了，一个小程序覆盖全通州。”李智表示。

如果居民家中有大件废弃物，也同样可以通过小程序在线预约清运。只要输入时间、楼层和门牌号等信息，就会有专人上门对居民家中的大件废弃物进行清运。记者了解到，在小程序中，可以看到不同回收企业的资质信息和评价，居民可以根据自己的需求，选择中意的回收企业上门。（记者 张楠）