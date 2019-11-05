呵护膝关节 适当锻炼不可少

俗话说，“人老先老腿，腿老膝先衰”，膝关节疼痛，常常困扰着我们的日常生活。西北大学附属医院·西安市第三医院骨科副主任付战利，就膝关节疼痛防治的相关问题作了精彩的解答，以下为部分精彩内容摘录：

问：我走路多了就会感到膝盖酸痛，有什么办法能缓解吗？

付战利：日常生活中要从以下方面多注意：走路不要走的太久，当膝盖觉得不舒服时就应立即休息；不做大运动量的锻炼，如跑步、跳高、跳远；避免半蹲、全蹲或跪的姿势，如蹲马步；不做膝关节的半屈位旋转动作，防止半板损伤；保持理想体重以减轻膝盖的负担；注意膝盖的保暖，可以穿长裤、护膝来保护膝盖；避免外伤及过度劳动；另外，鞋子的选择很重要。一双合脚的鞋子，不仅可以让你走路舒适，还可以减少运动时膝盖承受的撞击与压力。

问：我今年30岁，10岁时发生第一次髌骨脱位，后来多次发生，每次都自己把它复位，现在慢慢感觉到疼痛，我应该保守治疗还是手术？

付战利：如果髌骨脱位两次以上，影响正常生活和运动，建议手术治疗，手术不仅可以稳定髌骨，减少髌骨脱位的复发，而且还可以减少脱位对髌骨软骨造成的损伤，预防髌股关节骨关节病的发生。因为髌骨脱位会反复的发作，只要复发过两次到三次以上，再复发的概率接近100%。基本上都是要做手术才能治愈。如果不手术会明显影响到病人的正常活动，尤其是膝关节半蹲、扭转时容易受伤。

问：膝关节保健操靠谱吗？真的会有改善吗？

付战利：通过适当的肌肉力量、稳定性训练就能对膝关节起到预防保健作用。首先可以进行侧躺练习：左侧卧，膝盖微弯，脚后跟并拢。头枕在左臂上，眼睛直视前方。右手持约1至2千克的重物，放在腿外侧。然后腹部绷紧，臀部绷紧，尽量抬高右腿的膝部，抬腿时身体不动，坚持几秒钟，放下。重复练习15次，换腿。

其次进行抬腿练习：站在一个稳固的长凳或台阶后面，右脚踏上（脚后跟不要悬空），并将重量集中于右脚，身体抬高，左脚脚趾接触台阶，坚持1至5秒钟。然后放低左脚，轻叩地面。重复8至10次，换腿。

另外，做架桥练习：平躺于地，膝盖弯屈，双脚分开，与臀部同宽，手臂放在两侧。缓慢抬起髋部，平稳离开地面。然后缓缓放下。重复15次。

还可以做伸腿运动：平躺，膝盖弯屈，脚平放于地。伸出左腿，套入伸缩拉带或毛巾，双手抓住拉带两端。用拉带把腿拉向胸前，再用力将小腿伸直，保持10至30秒，以锻炼小腿肌肉和脚筋。重复该动作3至5次，然后换腿。

问：我今年70多岁了，身边两个朋友都摔骨折了，我很担心啊！

付战利：预防老年人骨折，吃钙片锻炼身体都已经不是最重要的了，防止老年人摔倒才是最重要的。老年人应穿着合适的衣服，裤腿不宜太长；尽量避免穿高跟鞋、拖鞋、鞋底过于柔软的鞋子，尽可能选择底部带有纹理的防滑鞋。老年人房间布局应简洁、室内光线充足、卧室应有夜间照明灯，避免起夜时视线不良、家具稳定、摆放适当、不可有绊脚的物品，卫生间最好使用坐式马桶并靠近卧室。浴室里放一把防滑凳，老年人可以坐着洗澡，并且安装防滑扶手，铺上防滑地垫。在行动时动作幅度要小，坐起、行走动作不要太急，应缓慢进行；勉强能站立和行走的老人要特别注意，不可在无人帮助的情况下自己站立和行走，行走不稳时，应使用“三脚手杖”或“前臂支撑型手杖”。