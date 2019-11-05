头发中存在精神分裂症标记物

日本科学家的最新研究发现，某种亚型精神分裂症的发病与脑内硫化氢的过量产生有关，负责催化产生硫化氢的一种关键蛋白酶是“罪魁祸首”。研究表明，人头发发囊中这种酶的水平可以作为检测该精神分裂症的一种生物标记物。最新研究有助于科学家理解精神分裂症的病因，为开发治疗精神分裂症新药提供了新思路。

在以小鼠为对象进行的研究中，日本理化学研究所等机构的研究人员发现，一种名为MPST的蛋白酶在表现精神分裂症症状的小鼠脑内表达过度，这种酶负责催化产生硫化氢。检测显示，有精神分裂症症状小鼠体内硫化氢的水平确实远高于正常实验鼠体内硫化氢的水平。进一步实验显示，敲除编码MPST的基因后，小鼠的精神分裂症症状明显改善。

团队分析人体样本发现，精神分裂症患者死后脑内MPST基因表达水平显著高于正常人，并且这种蛋白酶在脑内的水平与生前临床症状严重程度相关。研究人员还检测了超过150名精神分裂症患者的发囊样本，发现其MPST相关信使核糖核酸（mRNA）的表达水平远高于正常人，这表明发囊中MPST水平可以作为精神分裂症的一种生物标记物。

相关研究在线发表于10月29日的《欧洲分子生物学组织·分子医学》上。（记者刘霞）