北京：天气转凉 冬储菜集中上市

随着气温持续走低，白菜、大葱、白萝卜等冬储菜应季上市。今年超市发直营店、广渠门物美超市都开始售卖冬储菜，东城区一些社区菜站也把便宜的冬储菜送到市民身边。

“现在买大白菜价格便宜还新鲜，存储起来冬天食用已经成为了生活习惯，每年这个这时候总会购买些白菜土豆什么的。”在超市发直营门店双榆树店购买冬储大白菜的市民郭阿姨说。

北京青年报记者11月3日走访冬储菜市场发现，目前上市的冬储菜品种齐全，供应充足。从价格上看，超市发直营店每斤大白菜售价0.29元或10元一大包；广渠门物美门店销售的玉田大白菜每斤0.19元，山东平度大葱每斤0.99元等冬储蔬菜让人们切实感到了菜价的实惠。

为了服务周边平房居民，今年东城区香饵胡同的社区菜站也昨天开始从河北田间地头拉来冬储菜，除了玉田青口大白菜，还有山东大葱，白萝卜、水疙瘩、鬼子姜等市民熟悉的冬储菜也都陆续上市。

超市发学院路店收银台旁正在忙活着搬菜的销售人员介绍，早在一周前，大白菜就悄然上市了，“店里连续30多年都在销售冬储菜，这些菜产自河北、山东。和往年相比，买菜的人不少，有老主顾，也有不少新主顾。每天进货四五千斤，下午3点多就卖光了。”超市发总经理李燕川介绍，冬储大白菜是老百姓的当家菜，每年市场都会进菜以优惠的价格卖给居民。

在东城区香饵胡同社区菜站销售冬储菜的负责人说，附近住楼房的居民买得少，还是平房的居民更愿意囤菜，别看这成堆的冬储菜，预计几天就可以卖完，销量不成问题。“首批8000斤冬储菜先试卖几天，看市民受欢迎程度再补货。现在囤菜的不仅仅有中老年人，购买冬储菜的顾客中青年人越来越多，刚刚还有一个小伙子，买了3捆大葱和一袋白菜。”

家住东城朝内小街附近的王女士今年三十多岁，她告诉北青报记者，以前也不同意储存冬储菜，但去年婆婆购买了一捆大葱，在寒冷的冬天不再需要因为一两棵大葱而出门，她也感受到了购买冬储菜带来的便利，所以趁着今天休息在家，她早早地就出门去囤菜了。

此外在超市发直营店，看到整包的冬储菜沉甸甸，很多年轻人一开始拦着父母买，但当看到排队买菜的都是老年人，大家有说有笑回忆着以前冬季囤菜的场景还都特别高兴，不少年轻人也开始主动帮父母买冬储菜了，“这种陪老人买菜尽孝心的顾客确实占挺大比例，这也是我们卖冬储菜活动的意外感受。”超市发总经理李燕川说。（记者 李佳）