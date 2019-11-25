白菜价格现低谷 部分农户等腊月出售

受今年白菜供应量充足的影响，不少企业计划将冬储大白菜供应期延长十天到半个月，但不少农户却忙着把白菜收进窖里，等腊月再卖。“今年白菜丰收，供过于求，价格上不去，现在卖出去也是亏。”河北玉田蔬菜种植户焦志利说，初步计算，今年种的大白菜一亩地亏400元钱，至于存进窖里的白菜腊月能卖多少钱，“心里也没底。”

新京报记者走访了解到，今年大白菜价格出现“低谷”，地头收购价格不到两毛钱，市场批发价格也创近年新低。实际上，这几年农产品价格“大小年儿”在蔬菜价格方面表现得尤为明显。依据北京新发地近5年的统计数据，几乎每种单品蔬菜都上演过价格“过山车”行情。

收购价格低 菜农每亩亏数百元

11月13日，北京迎来入冬后第一轮降温。记者跟随一家企业到河北玉田抢收最后一批冬储大白菜，共13亩。菜主焦志利介绍，应该能砍收12万斤左右，“每斤批发价0.18元，我还要包砍菜的人工，再加上成本，每斤利润也就剩下0.09元，哪怕按照1亩收1万斤算，一亩地也要亏400元。”

焦志利是黄林村本地人，共租了50亩地种菜，26亩地种白菜、24亩地种辣椒，每亩地一年租金1000元，“白菜地一年种两季，一季土豆，一季白菜。”

除了当天收割的13亩地种的是“北京3号”大白菜，另外13亩种的是“6零”和“二包尖”两个品种。“6零”卖得更便宜，在地头以批发价每斤0.1元卖出去的，刨去成本，每斤利润只剩下0.04元。

眼瞅着“北京三号”和“6零”都要亏钱，焦志利舍不得卖“二包尖”了，他种的7亩“二包尖”已全部收割，现在码在地里盖上了塑料膜，准备入窖冬储，“进腊月了再卖，能卖多少钱也不知道，兴许比地头多一些，兴许还不如在地头卖得好。”

焦志利表示，近4年大白菜行情都不太好。2016年，大白菜拉到家里存起来，最后卖每斤两毛四五，算一算还不如在地头八九分钱一斤卖了。第二年，每斤卖一毛八九，去年一斤卖两毛，后来卖到一毛四。“今年刚开春儿的时候白菜倒是涨了，那是因为窖里没菜了。下半年农民又种多了，（卖不出去）好多早菜都直接刨在地里不要了，一季白干了。”

焦志利说，这么折腾几年，大家都没积极性了，心里也很矛盾，大白菜在地里卖不上价，要不拉到家里储一冬天？但砍菜、运输都得雇人。所以有的人不管贵贱能卖就卖，有的人还想存进地窖再等等。

京津冀农产品行业联盟秘书长尹作丰介绍，玉田县大白菜主要供应北京、天津、东北等地，其中销售到北京市场的占30%以上。以今年的行情，玉田县大白菜菜农每亩地要赔300元到500元，“今年玉田大白菜地头收购价在每斤0.13元-0.14元，而农民种植成本在每斤0.18元左右”。

玉田县农业农村局高级农技师李长增告诉新京报记者，据统计，今年玉田16万亩大白菜的总产量约在22亿斤左右，包括居民熟悉的“北京三号”、“天津青和黄心菜”等，“今年玉田大白菜菜价走低，除了因为蔬菜市场菜价低迷外，也与张家口、山东等地区大白菜丰收且未能实现时间错峰有关，市场饱和的状态下，玉田大白菜很难卖上价。”

白菜入窖储存 近期价格略有上涨

物美集团果蔬采购负责人柳楠说，与往年相比，今年的冬储大白菜便宜了30%左右，对于市民来说是好事儿，但对于种植户来说，这么低的价格会打击他们的积极性，“来年白菜产量减少，价格有可能会涨”。

柳楠做了近十年的蔬菜采购，今年是他认为最艰难的一年，“什么菜价格都上不去，去年同期西蓝花一公斤12元，今年一公斤均价不到6元；再比如大葱，往年从来没有低于1元的时候，今年我们卖到了0.79元，成本还能持平”。

“这两天大白菜批发价每斤0.36元，刚刚涨一点儿。”北京新发地白菜批发大户王勇志说，一周前，大白菜批发价还在0.26元左右，“近期农民的白菜都入窖了，供应量减少，所以价格涨了一点。”王勇志说，之前白菜价格实在是太便宜了，菜农都不愿意卖，“在地头批发价每斤0.13元左右，刨去人工费，落到农民手上的不到0.1元。”

王勇志直言，这几年白菜行情一年不如一年，主要就是白菜太多了。以前白菜主产地固定在河北玉田、唐山、秦皇岛、固安，少量在河南。但这几年，山东、河北、河南、内蒙古好几个蔬菜主产区，一到这个季节都种白菜，“供大于求，白菜自然卖不上价钱。”

“供大于求产生的富余产品会浪费”

记者从北京新发地市场了解到，近几年，农产品价格“大小年”在蔬菜方面表现得尤为明显。2015年-2019年，多种单品蔬菜都在上演价格“过山车”。

举例来说，大葱目前的批发价格每公斤1.2元，近5年同期最低，去年的批发价每公斤是2.4元。

新发地“大葱单品大王”毛勇习介绍，去年山东寿光遭灾，夏天种的大葱都被淹了，河北、东北大葱的种植面积又不大，导致去年同季节大葱价格比较高，净葱每斤能卖到1.2元，毛葱也能卖到0.7元一斤。“别小看0.7元一斤，大葱亩产1万斤，高的能到1.2万斤，一亩地农民的种植成本不到2000元，这样一亩地种大葱农民能赚到七八千块钱”。

毛勇习介绍，由于去年山东大葱供应量不足，沈阳大葱、河北大葱价格也水涨船高，今年农户就跟风种植，山东、河北甚至河南、山西、内蒙古等地都种上了大葱，种植面积比去年多了约五分之二。今年风调雨顺，农业没有遭灾，大葱供应量偏大，价格自然上不去。

不少新发地市场商户表示，蔬菜“无灾价贱”成了普遍现象，今年蔬菜供应量比往年都好，但从夏到秋，蔬菜价格一直低迷，10月之前，菜价是近5年同期最低的，很多品种蔬菜出现“卖难”现象。进入11月，受到北京蔬菜供应地由北往南转换的影响，部分蔬菜价格出现上涨，但涨价之后的蔬菜价格仍处于低谷。

比如，今夏以来西芹行情都不是很好，主要是因为菜价格较低。有商户反映，今年秋季，山东、河南等地的西芹种植面积都比往年大，目前上市量要比往年充足，导致价格低迷。

有商户表示，蔬菜是时令产品，无法在价低时购买贮存，菜价低时，蔬菜需求量不会改变，供大于求产生的富余产品最终会浪费；蔬菜供应能力不足时，菜价暴涨还得让市民来承担。

■ 建议

农产品种植应让供求回归平衡

北京新发地农产品批发市场董事长张玉玺直言，当前的蔬菜价格陷入一个“怪圈”，即农产品丰产不一定丰收。风调雨顺时，蔬菜供应量大、菜价低迷，很多品种价格都在成本线之下，甚至还会滞销，种植者损失惨重。他认为，现阶段农民掌握的信息与市场信息不对等，种植比较盲目，什么价格高种什么。

张玉玺建议把农民组织起来，走规模化道路。“农产品种植应该让供求回归平衡，而不是千方百计提高产量，产量越高价格越便宜，农民就不挣钱。”同时，农产品一定要打品牌，品牌代表质量和种植者品德，有了好品牌以后，还要会宣传，“好山好水出好果，好果还得靠吆喝”。

毛勇习表示，相关部门应重视这个问题，引导农民不盲目种植，同时持续种植，“不要什么赚钱种什么，也不要亏了钱就不种了，只有持续种植，有了规模化，采购商才愿意购买，才能避免农产品一多就滞销”。（记者 吴宁）