广东省启动“心健康公益行动”

11月2日，“第九届中国胸痛中心大会-胸痛前线论坛暨心健康公益行动广东省启动会”在广州市召开。

广东省医师协会毛晓萍副秘书长，中国心血管健康联盟副主席、中国医师协会胸痛专业委员会主任霍勇教授，中国胸痛中心认证工作委员会副主任委员兼秘书长向定成教授，中国医师协会心血管内科医师分会常委兼学术交流组副组长、广东省医师协会心血管介入医师分会主任委员杜志民教授，广州市医学会心血管病分会主任委员、广州医科大学附属第二医院刘世明教授，深圳市医学会心血管病分会主任委员、深圳市人民医院董少红教授，汕头市医学会心血管病分会主任委员、汕头大学医学院附属第一医院王斌教授，广东省胸痛中心协会副理事长、中山大学附属第八医院伍贵富教授，天士力生物医药股份有限公司营销副总裁祁云贵、营销副总裁陈晓军以及来自广东省各地区心血管专家代表共同出席了此次会议。

会议现场

毛晓萍在大会致辞中表示，心血管疾病是现阶段卫生健康工作的防控重点，不改善心血管疾病的发生率和死亡率，就谈不到全民“心健康”，更谈不上全民健康。“心健康公益行动”在广东省的启动，旨在强化公众的疾病防控意识，探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理模式，加强对心血管疾病一、二级预防的临床指导，构建广东省心血管病防治网络和服务体系。医师协会希望和媒体、企业共同切实努力，推进心血管健康工作。

作为“心健康公益行动”发起方之一的代表，祁云贵介绍，该行动由中国医师协会、人民网·人民健康、天士力控股集团于2018年10月共同发起。项目启动一年来已走过黑龙江、吉林、辽宁等17个省份，共开展157场大中型学术会议和320场基层技术培训，发放公众健康宣传手册4万余份。天士力公益基金向藏区和贫困地区捐赠医疗设备、药品、扶贫款等805.77万元，通过溶栓方式救治急性心肌梗死病人39305例，各种形式的科普教育覆盖3.6亿人群。第二阶段将以健康科学普及，改变公众心健康观念和提升心梗等重大心血管疾病救治水平，降低死亡率为重点工作目标，推动地区心血管疾病防治网络和服务体系建设。

会上还进行了“心健康公益行动”广东省启动仪式及“心健康公益大使”聘书颁发仪式。

心健康公益行动广东省启动仪式

广东省人民医院陈纪言教授、中国人民解放军南部战区总医院向定成教授、广州医科大学附属第一医院刘世明教授被聘请作为广东省“心健康公益行动”的执行主席，共同带领广东省各地市公益大使积极推动心血管疾病防治工作。

“心健康”广东省执行主席合影

在学术交流环节中，霍勇、杜志民、董少红分别就《急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药》、《冠脉内靶向精准溶栓对急性STEMI患者运用价值的改善》、《急性STEMI溶栓路径和落实条件》等内容进行了学术分享。来自基层医院的乐建华、林存英分别结合一线诊疗经验进行了病例分享。