傅向华：内外结合、注重实践 促进全民心健康

为助力健康中国战略实施，推动心血管病防治工作在基层落地，10月23日，“2019年心健康高峰论坛暨公益行动一周年总结大会”在北京召开。河北医科大学第二医院心内科主任医师傅向华在接受大会专访时指出，心血管疾病在河北省仍处于高发态势，河北省心血管疾病总体发病率在全国居于前列。县城、乡镇、农村在高血压、冠心病、急性心梗等心血管疾病发病率逐渐超过城市，且发病年龄结构趋年轻化，重症急性心肌梗死的发病率不断攀升，对社会健康造成重大威胁。

傅向华表示，“心健康公益行动”在河北省开展一年以来，具体开展了三项工作：一是重视基层心血管疾病救治。将心血管病防治前沿下移可起到非常重要的引领推广作用；二是将国内外心血管病学的进展进步和具体实践结合。有助于老百姓重大疾病的防治，有助于实现全民健康；三是开展公益宣传。让老百姓掌握包括高血压心肌梗死冠心病等心血管疾病救治的科普知识，保持良好的生活方式。

最后，傅向华强调，急性心梗救治的新理念是早期救治，缩短总的缺血时间，提高短时间内救治效率。“将中心救治和基层救治结合起来，利用现有网络系统，指导基层医院有效、规范的救治，将三级医院救治的水平直接落实到基层医院，保证病人得到及时高效的救治，从而降低急性心梗的高死亡率。”傅向华说。