聚焦医美乱象 专家呼吁：明确医疗属性 加强综合管理

“医美是医疗行为，这个性质定位一定要明确并坚持。医美，既可能达到美的目标，也可能带来致命伤害。”10月30日，在沪举办的“推进医美行业健康发展，助力健康中国战略”专题研讨会上，中国医学科学院整形外科医院副院长、中华医学会整形外科学分会主任委员栾杰大声呼吁。

图为研讨会现场

研讨会前，全国政协教科卫体委员会副主任、中国药学会理事长孙咸泽还带队与会委员、专家，在上海交通大学医学院附属第九人民医院（以下简称“上海九院”）、上海漾颜医疗美容门诊部等地进行了专题调研。

在上海市政协委员、上海九院副院长兼整复外科主任李青峰看来，被社会称为医美行业的健康美丽产业乱象丛生，主要暴露出两个方面的问题——一是社会管理不健全，导致人们对美好生活的追求变成了伤害；二是专业问题，特别是专业人才短缺问题，是目前制约行业发展的最大问题。

“为什么会出现诸多行业乱象？我认为原因可以从四个方面概括：一是医美行业普遍追逐暴利；二是医美机构刻意淡化医美行为的医疗本质；三是行业诚信危机遍布；四是管理层面投入的力量不足，缺乏法律层面的长效管理机制。”栾杰介绍。

上海九院整复外科主任医师、上海市医疗美容质控中心主任孙宝珊更是一针见血地指出了医美行业的诚信“重灾区”，他说：“求美者来到整形美容机构最先见到的不是医生而是所谓的‘咨询师’，这些咨询师大都没有医学背景、更缺乏美学素养，但是他们会诱导求美者做割双眼皮、打针除皱等各种消费。而原本应该提供专业意见、负责治疗的医生，则常被动地根据咨询师的要求为求美的人做整形或美容服务。”

全国政协委员、中国医学科学院阜外医院麻醉科主任敖虎山表示，对了解到的医美产业乱象感到震惊和痛心。他常常见到一些前去美容整形的人，对在治疗过程所使用的刀、针等医疗器械消毒是否合格，以及诊所的医疗环境是否合规并不关注，这是“很可怕的”。

作为与会的行业代表，上海市奉贤区工商联福建商会执行会长、上海漾颜医疗美容门诊部有限公司董事长林国勇在会上说：“我们谨遵医美的医疗行为本质，规范化经营，但受限于人才困境，再加上老百姓对于非法医美和规范医美尚缺乏足够的了解，我们的发展还面临着不少现实难题。”

作为全国政协委员，与会的肖苒委员及张英委员在今年两会期间，分别就医美行业健康发展的问题提交了提案。

座谈会上，肖苒除了对两会期间曾经呼吁的“建立整形外科专科医师规范化培训制度”再次呼吁，她还建议，对国家文件已经明确的几个医疗美容项目也应该有清晰的界定。“明确定义服务项目，可以直接帮助到老百姓去区分哪些服务内容是医美机构可以做的，哪些项目则不可以做。”肖苒说。

张英委员则分享了上海在规范医美产业健康发展所做出的探索。“比如，针对互联网医美广告，上海长宁区探索与美团点评合作，相互把医疗认证的信息与政府信息公开，并与美团点评的数据进行挂钩，这样能够进一步加大监管的力度和透明化。”

张英还提出，医美行业“洋医生”在华执业的现象比较普遍，这些医生可能只是被包装出来的专家，建议加强对来华执业的外国医生从事美容行业的管理。

“如何破解医美行业发展的突出困境？我认为应该解决好四个矛盾：首先要处理好经济增长和生命健康的矛盾。医美产业不应该被定性为‘摇钱树’，而是应该在让人健康变美和赚钱这两个方面实现协调统一。二是消费和医疗规则的矛盾。很多医美机构强调服务、美学属性，淡化医疗属性，这是亟需改变的。三是市场需求和专门人才短缺的矛盾，应尽快建立专科医师制度。四是行业乱象和监管的矛盾。需要有效的机制来协调各部门实现综合监管。”栾杰建议。

“在医美产业发展的过程中，产业链条的每一个供给环节都会影响消费者的求美结果。要找准行业治理的管理盲区与难点，重点整治和肃清行业违法、非法、违规行为，有效扼制不良经营行为和经营乱象，才能进一步规范行业秩序，培育良好的市场环境，促进医美市场健康发展。”孙咸泽说。他建议，医美行业也应加强自律，并充分发挥行业学会、协会的作用，为产业健康发展提供更多支持和保障。

“不管是行业学会、协会，还是规范的医美机构，都还应当做好科普宣传，以引导医美消费者辨别正规医院、正规医生、正规药品，提高公众安全就医和监督的意识。”孙咸泽最后建议。