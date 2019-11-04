准妈妈，别让“甜蜜”加倍！

凡是与妊娠同时存在的疾病，叫作妊娠合并症，各种合并症对妊娠可以产生各种各样的影响，反过来妊娠也对各种合并症的病情产生影响。妊娠合并症病种很多，妊娠期间的糖尿病有两种情况，一种为妊娠前已确诊患糖尿病，称“糖尿病合并妊娠”；另一种为妊娠前糖代谢正常或有潜在糖耐量减退、妊娠期才出现或确诊的糖尿病，又称为“妊娠期糖尿病”。

糖尿病孕妇中80%以上为妊娠期糖尿病，糖尿病合并妊娠者不足20%。我国妊娠期糖尿病发生率为1%～5%，近年有明显增高趋势。虽然患者糖代谢多数于产后能恢复正常，但将来患II型糖尿病机会增加。糖尿病孕妇的临床经过复杂，母子都有风险，应该给予重视。

2019年11月05日（周二）上午10:00，“人民好医生”客户端将邀请首都医科大学附属北京妇产医院内科主任高红进行视频和图文直播，提高人们对妊娠合并症的认识，并在线解答广大网友相关问题，千万不要错过！

专家简介：

高红，首都医科大学附属北京妇产医院内科主任，主任医师。首都医科大学内分泌代谢学系委员；北京中西医结合学会第一届内分泌专业委员会委员；北京市糖尿病防治办公室咨询专家。

擅长：妊娠相关内科疾病治疗如妊娠合并高血压、糖尿病以及甲状腺疾病等的治疗；对妇科围手术期急危重症的救治和静脉血栓栓塞性疾病以及妊娠相关静脉血栓栓塞症防治管理上有着较为丰富的临床经验。

出诊时间：北京妇产医院姚家园区周一、三上午；北京妇产医院骑河楼院区周二下午。

在妊娠早、中期，随孕周的增加，胎儿对营养物质需求量增加，通过胎盘从母体获取葡萄糖是胎儿能量的主要来源。由于胎儿从母体获取葡萄糖增加；孕期肾血浆流量及肾小球滤过率均增加，导致部分孕妇排糖量增加；雌激素和孕激素增加母体对葡萄糖的利用等原因，使空腹时孕妇清除葡萄糖能力较非孕期增强。孕妇空腹血糖较非孕妇低，这也是孕妇长时间空腹易发生低血糖及酮症酸中毒的病理基础。

到妊娠中、晚期，孕妇体内抗胰岛素样物质增加，如胎盘生乳素、雌激素、孕酮、皮质醇和胎盘胰岛素酶等使孕妇对胰岛素的敏感性随孕周增加而下降。为维持正常糖代谢水平，胰岛素需求量必须相应增加。对于胰岛素分泌受限的孕妇，妊娠期不能代偿这一生理变化而使血糖升高，使原有糖尿病加重或出现妊娠期糖尿病。

1.妊娠对糖尿病的影响

妊娠可使隐性糖尿病显性化，使既往无糖尿病的孕妇发生妊娠期糖尿病，使原有糖尿病患者的病情加重。孕早期空腹血糖较低，应用胰岛素治疗的孕妇如果未及时调整胰岛素用量，部分患者可能会出现低血糖。随妊娠进展，抗胰岛索样物质增加，胰岛素用量需要不断增加。分娩过程中体力消耗较大，进食量少，若不及时减少胰岛素用量，容易发生低血糖。产后胎盘排出体外，胎盘分泌的抗胰岛素物质迅速消失，胰岛素用量应立即减少。由于妊娠期糖代谢的复杂变化，应用胰岛素治疗的孕妇若未及时调整胰岛素用量，部分患者可能会出现血糖过低或过高，严重者甚至导致低血糖昏迷及酮症酸中毒。

2.糖尿病对妊娠的影响

妊娠合并糖尿病对母儿的影响及影响程度取决于糖尿病病情及血糖控制水平。病情较重或血糖控制不良者，对母儿影响极大，母儿近、远期并发症仍较高。

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