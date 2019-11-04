中药材“弃儿”变身高端新品亮相市场

山楂药材下脚料可以做妇洁洗液新药，黄蜀葵废弃茎秆可以做成木塑板，丹参废弃物可提取做口红……以往中药材生产中，非药用部位、废弃物、下脚料，正在成为新宠。它们有的成为新医药及健康产品，有的成为新资源药材、生物炭及炭基复合肥等产品。

目前，我国有300余种常用中药材依靠人工生产供给，全国的药材种植面积近亿亩，药材生产过程中每年直接产生非药用部位约8000万吨，加上药材及饮片加工下脚料，每年产生的废弃物近亿吨。如何将这些废弃物变废为宝，同时减轻对环境的污染？南京中医药大学段金廒教授团队，历时12年，研究中药资源循环利用，将20多种中药材废弃物变废为宝，3年增效18.8亿元。

近日，该团队以“中药资源全产业链循环利用适宜模式与技术体系创建及其推广应用”荣获2019年度中国循环经济协会科学技术奖一等奖。

每年产生中药废弃物近亿吨

“受制于时代条件，中药研究一度缺乏对药物的化学成分和药理活性的研究，也没有条件研究药物各个部位的价值，所以对中药资源的利用较低。”63岁的段金廒记得，上世纪90年代读研究生时，经常看到田间地头堆满了被废弃的中药材茎叶，有的还散发着阵阵臭气，例如，当归种植、成熟要两年，每年在收获其药用部位根及根茎的同时，产生和废弃的地上茎叶量与根部的产量相当，而这些茎叶中含有丰富的酚酸类化学组分，具有抗凝血、抑制大肠杆菌、枯草杆菌以及抑制马铃薯腐烂线虫等活性。

中药材废弃物不同于农作物秸秆，有药物活性，随便丢弃有可能污染土壤。段金廒曾经测算过，若将近亿亩药材生产过程产生的非药用部位，和深加工过程中产生的固/液废弃物、副产物的价值充分挖掘出来，并形成产业链，释放的价值不会小于药材的价值。“虽然非药用部位的药用价值小，但作为兽药、饲料添加剂、有机肥、生物炭等方面的价值充分挖掘以后，效益也是极其可观的。”

下脚料变新药还可做口红

历经20多年研究，越来越多的中药废弃物成为“宠儿”，被研发成新医药及健康产品原料，并带来可观的收益。例如，加工山楂药材或果干、饮品时，会产生大量废弃的山楂核，段金廒团队用干馏碳化技术，开发出天然高效安全的妇科抗菌洗液新药。“我们将山楂核在无氧条件下加热后，产生氢气、甲烷等可燃气和醋馏液，醋馏液的杀菌作用强，经过配伍做成妇科抗菌洗液新药。”段金廒说。

能解毒消肿、排脓止痛的黄蜀葵，浑身都是宝。段金廒团队还将废弃茎秆做成木塑板，对黄蜀葵花水提、乙醇沉淀过程中，“形成的溶液上漂浮着一层油状物，我们提取油状物里的药用物质黄酮，用于黄葵胶囊的提质增效。”研究团队成员郭盛说。

一度被“冷落”的丹参带花茎叶，经过段金廒团队和陕西中医药大学的研究，也于2015年左右进入陕西中药材地方标准。“我们研究发现，被废弃的丹参带花茎叶原料，茎叶中的丹酚酸B和迷迭香酸，含量与丹参根中的相当，有相似的药性，能活血化瘀，可替代丹参药材制备丹酚酸。”

在不久的将来，爱美的女性甚至可以用上丹参酮口红。段金廒透露，但丹参中起到活血化淤作用的丹参酮，并非丹参滴丸等药物的提取物，而丹参酮晶体是红色的，团队进行简单的工艺处理后，在实验室阶段研发出丹参酮口红。

转化8大类30余种资源性产品

中国的中药材菊花，每年种植面积约50万亩，其非药用部位的茎叶量是药用花量的6—8倍。江苏射阳的菊花面积超过10万亩，是全国最大的药用菊花生产基地。段金廒团队通过研究发现，“把菊花的茎叶用水蒸气蒸馏后发现，它的化学成分可以做精油、空气清新剂、香皂”。

此外，茎叶里提取的精油、黄酮，为每亩地增加3000元，把茎叶的渣子发酵后，做成纤维素酶，每亩有3000元的产值，这样，一亩地菊花产值6000元，茎叶和根全部利用还能产生6000元收益。

团队研究发现，菊花根茎里还有32%的菊多糖，与茎叶中有清热抗炎功效的黄酮共同加入动物饲料，可以改善畜禽肠道功能。

目前，段金廒团队已对银杏、黄蜀葵、芡实、丹参、瓜蒌、甘草、黄芪、黄芩、金银花、枸杞等20余种中药材产生的非药用部位及下脚料进行开发利用，转化为新医药及健康产品。