随着运动APP和运动手环的普及，走路“大比拼”也逐渐流行起来。一些人提倡“日行万步”，他们认为每天至少要行走一万步才能起到锻炼效果。那么，日行万步对身体真的好吗？

其实，为了在步数排行榜上名列前茅，就盲目开启“暴走”模式是不理智的。日行万步对人体的骨关节特别是膝关节的伤害很大，有的人甚至因此出现了骨关节退行性病变。在日常生活中，运动是不可缺少的，但适合每个人的运动方式都不相同，想要达到锻炼目的需根据自身情况做出合理选择。同时，在运动过程中，也要随时留意自己的身体状况，保持平和心态，不可盲目攀比。

那么，正确的步行锻炼方式是怎样的呢？首先，要保持正确的走路姿势，走路时要注意抬头、挺胸、收腹，眼睛直视前方，手臂紧贴身体两侧前后自然摆动。

其次，步数的快慢是决定锻炼效果的关键因素。速度太慢很难起到锻炼效果，太快可能会超出身体的负荷，容易造成腿部损伤。美国运动医学会推荐健康成人进行中等强度的体力活动，也就是保持中速走路（90～120步/分）。这样步行时，身体会微微出汗，心率也会加快，从而有助于锻炼身体。

在时间和频率方面，建议大家每天步行30分钟左右。按照中等强度的步行速度，每天只需要行走约3300步即可，这样每周步行150分钟左右就能达到锻炼目的。