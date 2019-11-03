预防流感，需要做到这七点！

流感是由流感病毒所引发的急性呼吸道感染，它的传染性强且传播速度快。那么，它的高发季是什么时候？面对来势汹汹的流感病毒，我们又该怎样应对？

根据历史数据、国内外流感强度监测以及今年流感疫情情况等因素预测，北京市流感病毒的活动度在10月份以后将逐渐增强，由流感病毒导致学校及托幼机构发生集中疫情的情况也会逐渐增多。

其实，及时接种流感疫苗是预防流感的最有效措施。相关研究发现，个体在接种流感疫苗后，感染流感病毒的风险可减低50%。除了接种流感疫苗外，在日常生活中，还可以做到这些来预防流感：

1、室内经常通风，定期消毒。可以用84消毒液或清水兑白醋擦拭日常用品，并喷洒于室内的每个角落。

2、避免接触流感患者或可能染疫的动物。

3、多吃富含维生素A、C的食物。 秋冬季节，儿童体内缺乏维生素A是易患呼吸道感染疾病的一大诱因，而维生素C也有间接促进抗体合成、增强免疫的作用。

4、保证睡眠充足。保持正常的生活规律，避免过度紧张、熬夜、吸烟等，及时添加御寒衣物。

5、注意个人卫生。勤洗手，咳嗽、打喷嚏时应使用纸巾或手帕等掩住口鼻，避免飞沫传播。

6、加强体育锻炼。预防流感还可以积极参加锻炼，增强抵抗力和免疫功能。

7、控糖控零食。 家长应少给孩子吃含防腐剂及添加剂较多的零食，控制糖分摄取量。

在这里特别提醒大家，在面对流感时，我们应早早预防，千万不能大意；若不幸感染流感病毒，要及时就医诊治，切勿耽误病情。

本文由首都医科大学北京同仁医院呼吸内科副主任医师顾海彤进行科学性把关。