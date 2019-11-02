“健康中国 职工先行”倡议书发布
人民网北京11月2日电 11月1日，在由中国健康管理协会、人民网·人民健康共同主办的全国职工健康促进工程启动仪式上，发布了“健康中国、职工先行”倡议书。旨在促进职工健康从目标走向行动，明确“每个人是自己健康的第一责任人”。倡议书全文如下：
全国职工健康促进工程是以国家卫生健康委为指导单位，全国4亿职工响应国务院健康中国行动号召，努力提升职工健康素养，助力企业发展和国家经济社会发展的综合工程、系统工程，也是代表维护职工健康权益，造福广大职工包括离退休职工的民心工程、幸福工程。每一位职工都应身体力行，成为健康促进工程的积极参与者、推动者和践行者。在此向全国广大职工发出如下倡议：
一是要更新观念。树立“我的健康我做主”、每个人是自己健康第一责任人的理念，充分发挥自身在维护健康中的主导作用，不过分依赖药物、依赖外部介入。
二是要合理饮食。重视饮食健康和营养搭配，落实减盐、减油、减糖，控制饱食、控制三高，规律就餐时间，防止暴食暴饮，禁食过期食品，维持能量平衡，保持健康体重。
三是要科学运动。养成良好的运动习惯，积极参加单位组织的工间操、5K走跑、太极拳剑、健康运动会和疗休养活动，从个人实际出发选择至少2-3种运动项目，自觉锻炼、持之以恒。
四是要规范行为。重视调整生活方式，养成良好行为习惯，坚持控烟限酒，不吸烟、不敬烟、不酗酒、不熬夜，重视个人和环境卫生。
五是要主动预防。坚持每年健康体检，每周测量血压，主动参加健康小屋活动，接受健康指导和健康干预，提高身体自愈力，注重预防、康护和养生，防患于未然。
六是要乐观生活。重视心理健康和情绪调试，学习心理健康知识，培养乐观向上、积极进取的阳光心态，增强适应能力和抗压能力。
七是要管好家人。带动和督促家人增强健康意识，改变不健康的饮食、作息和生活习惯，限饱食、限烟酒、限过度用药，管住嘴、迈开腿、心里美。
八是要热心公益。树立奉献友爱互助进步的志愿者精神，踊跃参加各项健康服务志愿行动，倡导健康理念，推行健康方式，努力服务他人，有一分热发一分光。
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