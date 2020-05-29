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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

郭渝成：职工健康管理是实现全民健康管理关键切入点

2020年05月29日17:07 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，中国健康管理协会会长郭渝成发言时表示，实施全面健康管理，建设全民健康中国，职工健康是我们国家生产力基础，也是民族昌盛和国家兴旺重要保证，做好职工健康管理，不仅是造福全国4亿多名职工，同时更能惠及其家庭成员。做好职工健康管理，应该是全民健康管理关键切入点。

如何做好职工健康管理？郭渝成认为，应做好五点工作：

第一，建立职工健康管理体系。要着力探索适合中国职工健康管理新模式，开展职工健康的理论研究，加强职工健康的顶层设计，创新职工健康服务载体，培养职工健康服务人才，推广先进的职工健康服务模式，促进贴近职工走进企业的服务职工健康体系构建；推动职工健康管理规范化、标准化、科学化发展，满足多元化职工健康服务需求，更好地引领职工健康事业不断发展。

第二，实施职工健康促进工程。推动职工健康发展的主要抓手是实施职工健康促进工程。在全国总工会、国家卫健委、国家文旅部和国家体育总局指导下，中国健康管理协会联合工会、妇联、残联等组织，实施“职工健康促进工程”，主要内容是面向职工开展“一普及：即普及健康知识；三健康：即发展健康小屋、健康食堂、健康运动；一计划：即职工疗休养服务计划”，全面落实健康职工行动。

第三，开展职工健康知识普及。广泛深入持久地在职工中开展健康宣传教育活动，要用广大职工听得见、听得懂、听得进的方法普及健康知识，要让爱健康就是爱自己、爱家庭、爱单位、爱国家的理念深入人心，树立“我的健康我做主”，充分发挥自身在维护健康中的主导作用，让自我健康管理成为习惯，使每个人成为自己健康的第一责任人，努力提升全体职工的健康素养。

第四，倡导职工健康生活方式。提倡健康生活从每时每刻做起，健康维护从衣食住行管起，养成不吸烟、不酗酒、不熬夜、不过劳的生活习惯；推广不吃过咸、不吃过油、不吃过甜、不吃过饱的饮食习惯；打造职工健康食堂，从食品的供应、食品的制作、就餐环境、岗位要求、健康教育、智慧就餐六个方面，引导职工重视食品安全、膳食均衡；维持能量平衡，保持健康体重。

第五，推广职工科学健身运动。积极推动职工运动场场馆的配套建设和改建，开发职工运动产品的设备，把企业的广播操、工间操运行起来，促进职工体育活动和健身运动开展，开展各类职工体育赛事，促进职工体育交流，普及职工健身和锻炼达标测试活动，推广五公里走跑运动，激发职工参与科学健身的热情，推动职工健身生活化、常态化、规范化发展。

(责编：李轶群、许晓华)


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