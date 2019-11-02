全国职工健康促进工程启动仪式在京举行

人民网11月2日电 11月1日，由中国健康管理协会、人民网·人民健康共同主办的全国职工健康促进工程启动仪式在人民日报社1号演播厅举行。

据了解，全国职工健康促进工程是中国健康管理协会在全国总工会、国家卫健委、国家文旅部、国家体育总局的指导下，联合相关单位共同发起，旨在更好地贯彻健康中国行动的决策部署，发挥社团组织面向基层、联系群众、善于服务的优势，形成整体合力，共同构建党政主导、社团搭台、企业出力、人人行动的职工健康推进工作新格局。

第十一届全国政协副主席、民盟中央原第一副主席张梅颖，全国总工会副主席、书记处书记阎京华，国家卫健委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军，国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安，国家卫健委职业健康司司长吴宗之，国家文化和旅游部公共服务司司长李宏，国家体育总局群众体育司司长郎维，全国总工会宣传教育部副部长万珍丽，原国家卫生部部长、第十一届全国人大预算工作委员会主任、中国健康管理协会总顾问高强，中国健康管理协会副会长、解放军总医院原政治部主任田鸥，第十二届全国人大外事委员会副主任、原文化部党组副书记、副部长赵少华，民政部原副部长姜力，第十二届全国政协委员、原国家旅游局局长邵琪伟，第十二届全国政协社会和法制委员会副主任、全国妇联原副主席、书记处书记甄砚，第十二届全国人大常委、中国残联第六届主席团副主席、中国残疾人福利基金会理事长王乃坤，第十二届全国政协社会和法制委员会副主任、全国总工会原副主席、书记处书记张世平，第十二届全国政协委员、全国总工会原书记处书记李滨生等领导和嘉宾出席了启动仪式。

中华全国总工会副主席、书记处书记阎京华致辞

中华全国总工会副主席、书记处书记阎京华在致辞中表示，全国职工健康促进工程的启动，适应时代发展新特征，适应职工健康新期待，意义深远、非常重要。我国广大职工是推进健康中国的重要力量，也是实施健康中国战略的受益者。在实现全面建成小康社会的伟大征程中，要进一步保护、调动、发挥好广大职工的劳动热情和创造激情，需要更好地维护职工群众各项权益，包括努力保障广大职工的健康权益。

“工会组织最接近职工，最了解职工。要积极倡导职工树立健康生活理念，引导职工不断更新健康观念，将大健康、大卫生的科学理念植入职工群众的心中。”阎京华指出，要培育昂扬向上、丰富多彩的职工健康文化，营造全民行动、人人参与的健康新文明；要加强职工健康的顶层设计，促进贴近职工走进企业的服务职工健康体系构建；要创新职工健康服务载体，推动有关职工健康工程行动的开展；要主动作为，结合自身特点，发挥自身优势，大力支持和积极参与全国职工健康促进工程。

国家卫健委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军致辞

国家卫健委党组成员、全国老龄办常务副主任、中国老龄协会会长王建军致辞指出，职业健康保护行动关系到亿万劳动者个人和家庭的幸福，关系经济可持续发展和社会稳定大局。我国正处于工业化、城镇化快速发展阶段，几十年来粗放式发展中积累的职业病问题逐渐显现，尘肺病等职业病防治形势严峻。新的职业危险因素不断出现，疾病和工作压力导致的心理、生理等问题已成为亟待应对的职业健康新挑战。实施职业健康保护行动，持续推动实施政府领导、部门监管和企业主体责任，有效预防和控制职业病危害，对于保障劳动者职业健康权益，维护人民群众全生命周期健康至关重要。

王建军认为，全国职工健康促进工程以推广健康小屋、健康食堂、健康行动的“三健行动”和实施职工疗休养服务计划为重点，促进健康服务进企业、进机关、进学校、进社区，优化职工健康环境，提升职工健康素养。特别是提出鼓励用人单位做好员工健康管理，评选健康达人等，倡导性指标的具体落实，对于《健康中国行动（2019-2030年）》相关目标任务的完成将发挥积极的促进作用。

中国健康管理协会副会长田鸥致辞

中国健康管理协会副会长田鸥致辞说，全国职工健康促进工程应健康中国建设纵深发展的大势启动，顺应全国四亿多职工健康的新期待，是健康中国行动的重要组成部分，体现了紧跟党和国家的战略与部署，面向基层一线，密切联系广大职工，把健康中国的好声音、好政策、好方案、好举措宣贯到底的主动作为；体现了紧贴广大职工多层次、多样化健康新需求，更新观念、转变思想，推进以治病为中心向以人民健康为中心快速转变的社会责任；体现了紧扣健康事业发展新形势，将广大职工的高昂热情汇聚到让健康中国真正动起来的磅礴洪流之中的时代担当。

“开展全国职工健康的促进工程，主要面向广大职工，依靠广大职工，服务广大职工，造福广大职工。我国广大职工包括离退休职工，也无疑是这项工程的主要参与者、实践者、推动者、获益者。”田鸥说。

人民网总裁办成员、人民健康董事长孙海峰致辞指出，开展职业健康保护行动，实施职工健康促进工程事关广大劳动者的健康和亿万家庭的幸福，不仅需要主管部门解放思想、深化改革、多措并举，更需要各部门齐抓共管，需要全社会的共同参与。

“作为集科普、传播、服务、合作为一体的大健康管理服务平台——人民健康，自成立以来不断创新内容、深化服务，全方位、多形态地开展职业健康促进与劳动者健康保护的相关宣传报道，倡导政府部门、社会组织、用人单位和劳动者个人共同维护职工健康权益，提升职业健康工作水平。”孙海峰称。

第十二届全国政协社会和法制委员会副主任，中华全国总工会原副主席、书记处书记张世平介绍全国职工健康促进工程方案

第十二届全国政协社会和法制委员会副主任，中华全国总工会原副主席、书记处书记张世平从职工健康促进工程发起的背景和目的、“一普及、三健康、一计划”的重点内容以及实施路径等方面详细介绍了全国职工健康促进工程方案。

对于发起全国职工健康促进工程的原因，张世平介绍，一是对全民健康状况的现实思考。以心血管疾病、肿瘤、糖尿病和慢性呼吸系统疾病为代表的四大慢病，是影响国民健康的头号杀手。二是维护职工健康权益的急迫需求。占人口半数以上的劳动者特别是4亿职工，他们不仅面临全民共同的健康困扰，因职业、岗位、环境等因素还面临一些新的职业危害。三是为了更好地贯彻国务院健康中国行动的决策部署，促进职工健康从目标走向行动。四是助力健康中国建设的责任担当，构建党政主导、社团搭台、企业出力、人人行动的职工健康推进工作新格局。

就全国职工健康促进工程的主要内容而言，张世平表示，它是面向广大职工包括离退休职工、旨在预防疾病和促进健康的社会系统工程，是实施健康中国行动的重要组成部分。以更新健康观念、推行健康科学生活新方式、倡导主动健康、积极健康、自主健康为主线，以推动构建贴近基层、覆盖职工、与医疗体系互补的健康服务体系为目标，以面向4亿职工开展“一普及：即面向职工普及健康知识；三健康：即发展健康小屋、健康食堂、健康运动；一计划：即‘职工疗休养服务计划’”为重点，整合开发多方资源，运用现代科技手段，促进健康服务进企业、进机关、进学校、进社区，以优化职工健康环境，提高职工健康素养，落实健康中国行动。

“开展全国职工健康促进工程要依法依规、接受指导；发挥优势，形成合力；先行试点、以点带面；务求实效，注重落地。”张世平强调。

原国家卫生部部长、第十一届全国人大预算工作委员会主任、中国健康管理协会总顾问高强强调，职工健康促进工程不仅仅是防治职业病，还要防治其他严重危害健康的疾病，更要加强职工健康的建设，为职工全生命周期提供健康服务。

他指出，各级政府要认真贯彻国家有关法律的规定，制定有利于职工健康的工作条件、工作环境和工作标准。相关企业和单位要为职工提供良好的学习、工作、生活的环境和条件，要组织经常性的有利于职工健康的文体娱乐和学习活动，要把职工健康落实到人，落实到每一天、每一时、每一刻。医务人员也要走出医院，走出研究室，走到民众中间，广泛宣传防病抗病知识，增强广大民众健康素养，使大家都能掌握如何预防疾病。同时，每一个职工也要对自己、家庭、企业、国家负责，要培养科学生活方式，改变不良的饮食习惯，戒烟限酒，管住嘴、迈开腿、睡眠足、心里美。

江苏省扬州开发区总工会主席张路作为开发区工会代表，通过视频短片介绍了扬州开发区在“三健行动”方面的积极探索和成功实践。

冀中能源峰峰集团党委副书记、工会主席郭志武作为企业代表，从提高站位，找准以职工健康促进全民健康工作的切入点；结合实际，抓住以职工健康促进全民健康工作的关键点；协调一致，选好以职工健康促进全民健康工作的结合点三个方面交流了企业在推进职工健康工作方面的体会。

职工健康促进工程的参与者和受益者是全国职工和广大劳动者。全国劳动模范、上海市技师协会理事、宝钢股份技师协会常务副会长、中国申办2021年世界技能大赛申办形象大使王军作为与会职工代表宣读了“健康中国、职工先行”倡议书。

会上还发起“关爱职工 传递健康”全国职工健康口号征集活动，集中智慧，共同为推动职工健康促进工程呐喊、加油。第十二届全国政协委员，全国总工会原书记处书记李滨生介绍了全国职工健康口号征集活动方案。同时，职工健康专项公益基金项目也正式启动。中华全国总工会女职工部原巡视员、副部长，中国健康管理协会职工健康管理分会会长王英介绍了职工健康专项公益基金项目。

为进一步表示项目参与各方推动促进职业健康的决心和信心，7家企业代表、9家试点区域代表、4家公益捐赠方分别进行合作项目签约。

全国职工健康促进工程启动

最后，与会领导共同见证了全国职工健康促进工程启动暨中国健康管理协会职工健康管理分会成立。

当日，还有来自中华预防医学会、中国红十字总会事业发展中心、中国企业体育协会、世界中餐业联合会、中国职工国际旅行社总社、中国普天信息产业集团、昆仑健康保险股份有限公司、国奥集团、人民网·人民健康、全国部分地区工会组织、新区经开区高新区、国家机关事务管理局、中国民族卫生协会、北京大学等单位的嘉宾参加了本次活动。