热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张世平：拓展职工健康服务渠道 提高职工健康服务质量和效能

2020年05月29日17:05 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，第十二届全国政协社会和法制委员会副主任、中华全国总工会原副主席、书记处书记张世平发言时表示，应把代表和维护职工健康权益摆在更加突出的位置，进一步拓展职工健康服务渠道，提高为职工健康服务的质量和效能。

新冠肺炎疫情给人民健康工作带来哪些新思考？张世平表示，一是要大力发展预防医学，落实疾病中心向健康中心转移；二是大力推进部门联动，建立体系完整、协作紧密的健康管理服务体系；三是大力开掘中医药宝库，促进中西医融合发展；四是大力宣传人人尽责，打造全社会齐抓共促的健康工作新格局。

“工会作为党领导下的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，而疫情防控对职工健康提出新目标，也对工会工作提出新要求。”张世平说，工会应进一步解放思想、开阔思路，在着力做好支持企业安全有序复工复产、加大援企稳岗力度、维护职工就业权益的同时，更加重视职工健康的全面维护。

第一，把代表和维护职工健康权益摆在更加突出的位置。维护职工健康权益是维护职工权益的重要组成。根据疫情防治需要，提高工作站位，坚持问题导向，对标健康中国行动，承担起维护职工健康权益的新责任，将职工健康服务纳入职工服务体系。

第二，把提高职工健康素质作为常抓不懈的重要任务。立足基层加大宣传教育力度，帮助职工增强健康意识、丰富健康知识、提升健康能力，用科学知识武装头脑，用正确心态对待疫情，培养健康文明的生活方式，养成良好的行为习惯，做到主动健康、积极健康、自主健康。

第三，充分运用工会资源，进一步拓展为职工健康服务的渠道。工会具有自身的组织、阵地和资源优势，上下贯通的6级工会组织网络、伸展到社区的职工帮扶中心、遍布全国的工人疗休养院、立足企业的职工之家和职工书屋、以及产业工会所联系的产业体系等，都能为职工健康提供有力支撑。

第四，重视运用互联网技术，提高为职工健康服务的质量和效能。充分利用大数据、云计算、手机APP等信息手段，开发建设职工健康服务平台，增强服务精准性和实效性，提升职工对健康服务的获得感和体验感。

针对全国职工健康促进工程近期将要着力推动的健康服务终端、视频医疗、健康小屋、线上线下运动、疗休养服务计划5项重点工作，张世平表示，这些工作都非常具有开拓性，必须先行试点、稳步推进、持续发展。这些工作的有效实施将有利于方便职工就医，缓解医院压力，推动破解医疗体系难以解决的瓶颈；有利于完善健康管理，解决为职工健康服务的最后一公里问题；有利于提升职工素养，发挥职工在维护自身健康中的主导作用；有利于推动跨界融合，汇集社会力量共同守护职工健康。

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn