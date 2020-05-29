张世平：拓展职工健康服务渠道 提高职工健康服务质量和效能

人民网北京5月29日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理，守护职工健康”的圆桌论坛上，第十二届全国政协社会和法制委员会副主任、中华全国总工会原副主席、书记处书记张世平发言时表示，应把代表和维护职工健康权益摆在更加突出的位置，进一步拓展职工健康服务渠道，提高为职工健康服务的质量和效能。

新冠肺炎疫情给人民健康工作带来哪些新思考？张世平表示，一是要大力发展预防医学，落实疾病中心向健康中心转移；二是大力推进部门联动，建立体系完整、协作紧密的健康管理服务体系；三是大力开掘中医药宝库，促进中西医融合发展；四是大力宣传人人尽责，打造全社会齐抓共促的健康工作新格局。

“工会作为党领导下的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是会员和职工利益的代表，而疫情防控对职工健康提出新目标，也对工会工作提出新要求。”张世平说，工会应进一步解放思想、开阔思路，在着力做好支持企业安全有序复工复产、加大援企稳岗力度、维护职工就业权益的同时，更加重视职工健康的全面维护。

第一，把代表和维护职工健康权益摆在更加突出的位置。维护职工健康权益是维护职工权益的重要组成。根据疫情防治需要，提高工作站位，坚持问题导向，对标健康中国行动，承担起维护职工健康权益的新责任，将职工健康服务纳入职工服务体系。

第二，把提高职工健康素质作为常抓不懈的重要任务。立足基层加大宣传教育力度，帮助职工增强健康意识、丰富健康知识、提升健康能力，用科学知识武装头脑，用正确心态对待疫情，培养健康文明的生活方式，养成良好的行为习惯，做到主动健康、积极健康、自主健康。

第三，充分运用工会资源，进一步拓展为职工健康服务的渠道。工会具有自身的组织、阵地和资源优势，上下贯通的6级工会组织网络、伸展到社区的职工帮扶中心、遍布全国的工人疗休养院、立足企业的职工之家和职工书屋、以及产业工会所联系的产业体系等，都能为职工健康提供有力支撑。

第四，重视运用互联网技术，提高为职工健康服务的质量和效能。充分利用大数据、云计算、手机APP等信息手段，开发建设职工健康服务平台，增强服务精准性和实效性，提升职工对健康服务的获得感和体验感。

针对全国职工健康促进工程近期将要着力推动的健康服务终端、视频医疗、健康小屋、线上线下运动、疗休养服务计划5项重点工作，张世平表示，这些工作都非常具有开拓性，必须先行试点、稳步推进、持续发展。这些工作的有效实施将有利于方便职工就医，缓解医院压力，推动破解医疗体系难以解决的瓶颈；有利于完善健康管理，解决为职工健康服务的最后一公里问题；有利于提升职工素养，发挥职工在维护自身健康中的主导作用；有利于推动跨界融合，汇集社会力量共同守护职工健康。