促进基本医疗卫生制度成熟定型

11月1日下午，国家卫生健康委召开委机关党员干部大会，传达学习党的十九届四中全会精神。委党组书记、主任马晓伟出席会议并讲话。在京委党组成员，委机关各司局、驻委纪检监察组全体党员以及委直属和联系单位、中国老龄协会全体班子成员（党员）参加会议。

会议指出，党的十九届三中全会以来，以习近平同志为核心的党中央准确把握国内国际两个大局，着力抓好发展和安全两件大事，推动党和国家各项事业取得新的重大进展，充分体现了中国特色社会主义的制度优势和生机活力。委机关党员干部要增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把思想和行动统一到全会精神上来，统一到中央决策部署上来，履职尽责抓好贯彻落实。

会议强调，坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化，是以习近平同志为核心的党中央站在党和国家事业发展全局，从政治上、全局上、战略上全面考量，立足当前、着眼长远作出的重大决策，全面回答了在我国国家制度和国家治理上，应该“坚持和巩固什么、完善和发展什么”这个重大政治问题，开辟了我们党治国理政的新境界，对于推动中国特色社会主义制度更加成熟更加定型，把我国制度优势更好转化为国家治理效能，实现党和国家事业蓬勃发展、长治久安，具有划时代的伟大意义，也为人类的制度文明提供了中国之治的智慧和方案。卫生健康委机关党员干部要深刻领会推进国家治理体系和治理能力现代化的重大意义和深刻内涵，坚定中国特色社会主义的道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，坚持党的领导制度是国家的根本领导制度，坚持全面依法治国，坚持以人民为中心，建立健全系统完善、科学规范、运行有效的制度体系，着力提升卫生健康治理体系和治理能力现代化水平，为实现国家治理体系和治理能力现代化作出应有的贡献。

会议要求，要坚决贯彻党中央决策部署，坚持党对卫生健康工作的坚强领导，构建更加成熟定型的卫生健康制度体系，强化提高人民健康水平的制度保障。坚持党的新时代卫生健康工作方针，始终把牢卫生健康事业发展的正确方向。完善卫生健康法律制度体系，提升卫生健康依法治理水平。把人民健康放在优先发展的战略位置，实现健康中国人民共建共享。坚持以改革创新为根本动力，促进中国特色基本医疗卫生制度成熟定型。坚持中西医并重、协调发展，打造中国特色卫生健康发展模式。

会议强调，要把学习贯彻四中全会精神作为我们当前和今后一个时期的重要政治任务，按照全会对卫生健康工作提出的要求，全面推进健康中国行动，持续深化医药卫生体制改革，提高医疗卫生服务能力和水平，深入实施健康扶贫工程，加强公共卫生和重大疾病防控，推进中医药传承创新发展，优化生育养育政策，积极应对人口老龄化，确保党中央决策部署落地见效。

会前，委党组书记马晓伟主持召开党组会议，原原本本传达学习习近平总书记在党的十九届四中全会上的重要讲话和全会精神，研究部署下一步贯彻落实全会精神的具体举措，在京委党组成员出席会议。（卫宣）