谁说脑中风是老年病的

脑卒中，又叫脑中风，急性脑血管病，是一种突然起病的脑血液循环障碍性疾病。脑卒中是目前导致残疾的主要原因，也是第二大死亡原因。大约每4个人中，就有一个人会发生脑卒中！10月29日是世界卒中日，北京市疾控中心的专家就为大家揭开脑卒中的三个真相。

这些习惯，助长脑卒中的风险

北京市疾控中心专家告诉北京青年报记者，大脑就像我们身体的“司令官”，血管承载富含氧气和营养物质的血液为脑细胞提供源源不断的“燃料”。当血管堵塞或者破裂时，血供中断，导致脑细胞损伤或死亡，进而引发各种功能障碍。这就是我们常说的脑卒中，也称为脑血管意外。

脑卒中不仅可以致残和致死，对于脑卒中幸存者，也可能会面临基本的生活挑战。比如，行动不便、交流困难、思维和性格的改变、失去工作和社交能力等等。

疾控中心专家提醒，如果您有以下这些习惯或问题，那么发生脑卒中的可能性就会升高了：高血压、吸烟、糖尿病、心脏病、血脂异常、大量饮酒、缺乏体力活动、颈动脉狭窄等。除此之外，随着年龄的增长，脑卒中的发生风险也会增加。

脑卒中可以在任何时候、任何地点发生，我们每个人都可能成为它“攻击”的目标。所以，我们每个人都应当提高对它的“警惕性”，加强预防。

远离脑卒中，试试这四招儿

北京市疾控中心专家介绍，预防脑卒中要特别注重以下四个方面。

应对“三高” 几乎一半的脑卒中与高血压有关，五分之一的脑卒中患者同时患有糖尿病。定期检查自己的血压、血糖、血脂水平，听从医务人员建议，及时通过健康生活方式或药物治疗来维持自己的血压、血糖、血脂在正常水平。

管住嘴，迈开腿，维持健康体重 几乎一半的脑卒中患者都有饮食习惯不佳的问题。在日常生活中，我们饮食应尽量多样化，保证新鲜蔬菜和水果的摄入量。身体活动方面，每周5次、每次30分钟的锻炼可以降低25%的脑卒中风险。合理膳食和适量运动，还可以帮助我们维持体重在健康范围，这也是预防脑卒中的一个关键因素。

戒烟限酒 任何类型的烟草使用和烟草烟雾接触都对健康有害，因此戒烟和避免接触二手烟是脑卒中预防的一个要点。尽量不饮酒，长期或一次性的大量饮酒都是不可取的。

心理健康也很重要 抑郁和压力可使脑卒中的风险增加近2倍，保持心理健康、情绪平和也很重要。

你可能对脑卒中还有些误解

不过，专家也说了，几乎所有的脑卒中都是可以预防的。让我们先来看看人们对脑卒中的三个误解。

换季时输液，能预防脑卒中？没有任何一种药物，药效可以维持几个月之久，药效会随着输液结束而很快消失，因此，短期输液不可能长期预防脑卒中。

而换季输液的通常都是老年人，老年人本来就血管弹性降低、变脆，反复输液容易引起皮下出血，甚至静脉炎，使得血管到该输液治疗时更不容易进针。且输液会在短期内增加血容量，对有心脏病等基础性疾病的患者有可能诱发或加重疾病。因此，没有相关脑卒中症状，换季时单靠短期输一二种药物是不能起到预防作用的。

脑卒中是老年人才会得的疾病，年轻人不用担心？虽然脑卒中的主要患病人群是老年人，但这并不意味着年轻人可以“高枕无忧”。脑卒中正在越来越年轻化。有研究发现，过去20年来20～64岁的脑卒中人口增加31%。随着诸多不健康的生活方式在年轻人群体中日益常见，年轻人积极加强预防，远离脑卒中十分必要。

脑卒中发生突然，没办法及早识别？脑卒中发生后及时送医救治，是达到良好治疗效果的关键，这就依赖于及早识别脑卒中发生前的一些征兆。比如：

一侧肢体无力、笨拙、沉重或麻木；

一侧面部麻木或口角歪斜，说话不清或理解语言困难；双眼向一侧凝视；

一侧或双眼视力丧失或模糊，视物旋转或平衡障碍，既往少见的严重头痛、呕吐等。

专家提示，遇到上述情况，应及时就医，或拨打120。

文/本报记者 李洁