在两性交往中，男人的魅力不是来自俗套的调情，而是个人智慧的不经意流露和对女性关爱的体现。美国两性专栏作家汤姆·伯恩斯建议男性留心以下小细节，以提升自己在对方眼中的魅力。

对她有好奇心。关心对方，不仅指嘘寒问暖，也包括她所关心的、感兴趣的事情。但要把握分寸，不要表现得如同个跟踪狂，而是要让她知道你很在乎她。

坦露自己的生活。增进彼此间的了解，爱情的基础才更牢固。如果一个女人想要更多地了解你，你最不应该做的事就是表现出对生活的厌倦。另外，轻描淡写地回应，甚至说“我没什么事可做啊”，都会为自己减分。对生活保持激情，对方才能期待与你在一起。

适度修饰自己。注意个人卫生，保持指甲、面部、头发干净，剪一个适合自己的发型，不要总是穿同一件衣服。整洁地出现在她面前，是对她起码的尊重。

给她充分的注意。用心倾听对方的话，在适当时机提出问题并与她交流。如果她提到喜欢吃什么，下次找机会满足她的愿望，做个有心人。

展示你最好的一面。想想自己什么时候最棒，是做运动时、旅行时、还是探讨某个问题时？找机会向你喜欢的女孩展示你最好的一面，展现你最自信、最快乐的一面。

发挥幽默特质。男人的幽默对女人来说是很有魅力的。但不要以一种刻薄的方式搞笑，不要取笑别人或讲粗俗的笑话。

适当时机调情。当时机成熟时，让她知道你被她深深吸引，比如赞美她，“哇，你今天看起来很漂亮。”但不要过分献殷勤。如果她注意到你给她的暗示，并且也回馈给你积极的信号，那么，你的魅力就发挥了效力，爱情之路就更加光明了。（高 一 编译）