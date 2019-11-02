男人魅力看细节
在两性交往中，男人的魅力不是来自俗套的调情，而是个人智慧的不经意流露和对女性关爱的体现。美国两性专栏作家汤姆·伯恩斯建议男性留心以下小细节，以提升自己在对方眼中的魅力。
对她有好奇心。关心对方，不仅指嘘寒问暖，也包括她所关心的、感兴趣的事情。但要把握分寸，不要表现得如同个跟踪狂，而是要让她知道你很在乎她。
坦露自己的生活。增进彼此间的了解，爱情的基础才更牢固。如果一个女人想要更多地了解你，你最不应该做的事就是表现出对生活的厌倦。另外，轻描淡写地回应，甚至说“我没什么事可做啊”，都会为自己减分。对生活保持激情，对方才能期待与你在一起。
适度修饰自己。注意个人卫生，保持指甲、面部、头发干净，剪一个适合自己的发型，不要总是穿同一件衣服。整洁地出现在她面前，是对她起码的尊重。
给她充分的注意。用心倾听对方的话，在适当时机提出问题并与她交流。如果她提到喜欢吃什么，下次找机会满足她的愿望，做个有心人。
展示你最好的一面。想想自己什么时候最棒，是做运动时、旅行时、还是探讨某个问题时？找机会向你喜欢的女孩展示你最好的一面，展现你最自信、最快乐的一面。
发挥幽默特质。男人的幽默对女人来说是很有魅力的。但不要以一种刻薄的方式搞笑，不要取笑别人或讲粗俗的笑话。
适当时机调情。当时机成熟时，让她知道你被她深深吸引，比如赞美她，“哇，你今天看起来很漂亮。”但不要过分献殷勤。如果她注意到你给她的暗示，并且也回馈给你积极的信号，那么，你的魅力就发挥了效力，爱情之路就更加光明了。（高 一 编译）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn