男女相爱并不总是轰轰烈烈、感天动地的，尤其是结婚多年的夫妻，恩爱更像是润物无声的小雨，滋润着绵长的幸福。美国心理治疗师提供建议，重视日常生活中的细节，给其中加点乐趣和爱意，生活会变得更加有滋有味。

以意想不到的方式亲吻。很多人感慨，老夫老妻的吻都少了激情。那不妨在时间、地点和方式上变换花样，用出其不意的方式，带给对方惊喜和心动。比如，可以用法式深吻取代浅尝辄止的吻。

一起开怀大笑。心理治疗师杰夫·兰姆说：“在婚姻关系中，幽默占据重要地位。要想想什么样的笑话会让另一半开怀大笑，比如一起看个喜剧。”

夸一夸，逗一逗。无论何时，无论结婚多久，每个人都喜欢得到别人的肯定。伴侣间，恭维赞美、挑逗调情是在表明，对彼此仍然有强烈的兴趣和热情，也会增加对方的信心，更好维护婚姻。

每晚小结一下。智能手机时代，彼此耐心、双目对视地交流一会儿变得非常不容易，但却是值得做的事。夫妻最好每天入睡前花点时间交流下今天的工作和感受。

有效的倾听。一些老夫老妻缺乏耐心倾听，有时甚至一方在讲话，另一方要么看手机，要么漠视地走开，令讲话者生气甚至愤怒。倾听，不仅要听到对方的言语，也要感知到对方的情感需求，并给予充分回应，以实现有效沟通。

关注对方的健康。人们都希望另一半永远健康快乐，都希望自己年老时有“老伴”的陪伴。所以，关心对方的健康，就是在关心自己，一起健康到老，才可能一起幸福到老。

尊重彼此隐私。伴侣的手机密码你可能知道，但不会偷偷打开窥探，这是因为你不仅相信对方，也尊重对方的个人空间。反之，试图时刻探明对方一举一动、控制对方的行为，会激起反弹，甚至引起家庭战争。▲