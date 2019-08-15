热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

生活细节透着爱

2019年08月15日08:38 来源：人民网-生命时报

男女相爱并不总是轰轰烈烈、感天动地的，尤其是结婚多年的夫妻，恩爱更像是润物无声的小雨，滋润着绵长的幸福。美国心理治疗师提供建议，重视日常生活中的细节，给其中加点乐趣和爱意，生活会变得更加有滋有味。

以意想不到的方式亲吻。很多人感慨，老夫老妻的吻都少了激情。那不妨在时间、地点和方式上变换花样，用出其不意的方式，带给对方惊喜和心动。比如，可以用法式深吻取代浅尝辄止的吻。

一起开怀大笑。心理治疗师杰夫·兰姆说：“在婚姻关系中，幽默占据重要地位。要想想什么样的笑话会让另一半开怀大笑，比如一起看个喜剧。”

夸一夸，逗一逗。无论何时，无论结婚多久，每个人都喜欢得到别人的肯定。伴侣间，恭维赞美、挑逗调情是在表明，对彼此仍然有强烈的兴趣和热情，也会增加对方的信心，更好维护婚姻。

每晚小结一下。智能手机时代，彼此耐心、双目对视地交流一会儿变得非常不容易，但却是值得做的事。夫妻最好每天入睡前花点时间交流下今天的工作和感受。

有效的倾听。一些老夫老妻缺乏耐心倾听，有时甚至一方在讲话，另一方要么看手机，要么漠视地走开，令讲话者生气甚至愤怒。倾听，不仅要听到对方的言语，也要感知到对方的情感需求，并给予充分回应，以实现有效沟通。

关注对方的健康。人们都希望另一半永远健康快乐，都希望自己年老时有“老伴”的陪伴。所以，关心对方的健康，就是在关心自己，一起健康到老，才可能一起幸福到老。

尊重彼此隐私。伴侣的手机密码你可能知道，但不会偷偷打开窥探，这是因为你不仅相信对方，也尊重对方的个人空间。反之，试图时刻探明对方一举一动、控制对方的行为，会激起反弹，甚至引起家庭战争。▲

(责编：李轶群、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn