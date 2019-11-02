挪威一项历时42年的研究显示
40岁前超重更易患癌
肥胖已被确认为多种癌症的风险因素。来自挪威卑尔根大学全球公共健康与基础护理学院的特恩教授团队针对肥胖程度、肥胖开始时间及肥胖持续时间与患癌风险的关联性进行了一项新的研究，确认中青年时（40岁之前）超重或肥胖，会显著增大患癌风险。
研究团队历经42年，对挪威、瑞典、奥地利3个欧洲国家、6个地区的22.1万人进行追踪调查。研究人员对参试者进行身高和体重监控，运用多种方法计算他们的体重指数，并结合国家癌症患者登记信息进行分析。结果发现，在调查期间，有2.8万人被诊断出癌症，其中有9761例与肥胖有关，占比约35%。体重指数越早突破30的肥胖者，患癌风险越高。具体来说，40岁之前超重（体重指数大于25）或肥胖（体重指数大于30）的参试者中，女性患上子宫内膜癌的风险增加70%；男性患上肾细胞癌的风险增加58%，患结肠癌的风险增加29%。此外，这些参试者患上与肥胖有关的其他癌症的风险也增加了15%。
研究人员指出，肥胖是一项全球性问题，这项新研究为预防体重增加、降低癌症风险的策略提供了更加具体的方向。▲（徐 蔓）
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