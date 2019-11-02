眼睛发干，开车少开窗

很多老人、用眼多者都有干眼症。严重的干眼症会导致视力丧失，对生活质量造成严重不良影响。即使是轻度的视力下降，也会使跌倒的风险加倍，髋部骨折的风险增加4倍。此外，抑郁症的发病率也会升高。有了这种眼病，生活中更不应该犯一些错误，美国“有线新闻网”对此进行了总结。

1.不要忽视症状。即使干眼症处于早期阶段，也不能忽视。它会随着时间的推移而加重，如果不及时治疗，可能导致视力严重下降。

2.别乱用眼药水。有些眼药水含有的化学物质刺激性强，可能让患者感觉更难受，其中所含的防腐剂会进一步刺激眼球。患者要在医生的指导下使用合适的眼药水。

3.不增加气流。车速较快时，最好不要大敞车窗或打开天窗；夏天睡觉时，不要开电风扇；空调吹风不要正对面部。眼睛周围的所有气流都会加重干眼症，尽量少暴露在这些环境中，有助于缓解不适症状。

4.戒烟或远离二手烟。吸烟不仅会对心脏、肺和循环系统造成损伤，也会伤眼。烟草释放出来的烟雾会刺激眼睛，干眼症患者更是如此。烟雾会损伤眼睛的脂质层，妨碍润滑眼球，使眼泪过快蒸发。

5.不随便做激光近视眼手术。有些人在做过准分子激光原地角膜消除术（LASIK）或激光光学角膜切削术（PRK）后会患上干眼症，且持续好几个月。如果已经患有干眼症，做这些手术会加重症状。

6.治疗其他疾病。有些疾病，如酒渣鼻、睑缘炎或某些自身免疫性疾病也会导致干眼，把这些相关疾病治好了，干眼症可能也会好。

7.注意某些药物。一部分治疗类风湿性关节炎或抑郁症的药物可能加重干眼症。抗组胺药和利尿剂也是使干眼症恶化的原因。（萧忠彦 编译）