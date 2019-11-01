2019中国大健康产业高峰论坛在京召开

10月29日，“健康中国 科创先行”2019中国大健康产业高峰论坛在京启动。

我国新一轮深化医药卫生体制改革推行十年以来，历经了药品全流程改革、公立医院改到位、医保发挥保障杠杆作用三个方面的改革。中国人民解放军总医院原院长朱士俊指出，当前我国医改任务依然十分艰巨和繁重，这其中，建立现代医院管理制度是改革的“深水区”。要建立权责清晰、管理科学、治理完善、运行高效、监督有力的现代医院管理制度，推动医院管理规范化、精细化、科学化。

在院长论坛环节，来自国内多家知名公立、民营医院的院长围绕医院改革、质量管理、医联体建设等问题展开了热烈讨论。

医联体建设是深化医药卫生体制改革的重要一环。当前，在我国分级诊疗制度和医联体建设逐步完善的同时，还存在哪些困难和挑战？与会院长指出，医联体推动分级诊疗在实际工作中存在一定的困难，原因在于政策和制度落实还不到位。分级诊疗推进难，关键是人才下沉太难。要加强信息化建设，未来信息化是推进分级诊疗的一种好手段。

在抓好医院质量管理的基础上，如何平衡医院公益性与经济效益的关系？对此，与会院长均认为，医院坚持公益性义不容辞，同时提升诊疗水平，通过新技术提升诊疗技术手段才是获得经济效益最有效的办法。医院的公益性和医院追求经济效益是不矛盾的，是互相促进的。

会上，北京学会会长封国生表示，我国由于老龄化加剧，慢病发病人数快速上升，加强慢病管理刻不容缓。要加强政府主导，转变治理理念，推进医联体建设体制机制改革；加强全科医生培训；加强专科医生对全科医生的支持；加强信息化建设，健全居民健康管理档案；加强疾病预防和健康教育宣传，倡导正确生活方式和健身防病的理念。

“推动大健康产业高速增长，在于科研引领、创新突破，要有新的技术牵动新的发展。”石药集团董事局主席蔡东晨指出，中国的生物医药产业基于化药制造发展起来，生物医药也是全球医药创新发展的主要趋势。制药企业要生存，就要在创新中求生存。

随着仿制药一致性评价、医保控费、“4+7”带量采购等政策的不断推进，医药市场格局面临重塑。大变局之下，到底是坚持做好仿制药，还是及时掉头转向创新药？这也成为国内上千家药企共同面对的抉择。人福医药董事长王学海认为，企业做仿制药一致性评价，与企业的资源、能力、布局相关。“国内企业也应该追求成为细分市场领导者，不管是治疗领域还是技术平台，应该做一些相对比较强的，能够找一些自己擅长的，而不是越多越好，应该是越精越好。”