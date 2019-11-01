“心健康公益行动基层巡讲”走进湖南省张家界市武陵源区

9月23日，心健康“溶·会贯通”项目走进湖南省张家界市武陵源区中湖乡，张家界市人民医院多名专家共同参与了本次活动。

借着这次契机，中湖乡人民政府、中湖乡中心卫生院前期做好了广泛的宣传和动员工作，结合2019年老年人免费健康体检的结果反馈，特召集了高血压、糖尿病、心血管疾患等重点人群共计90余人前来参加讲座培训。

讲座中，张家界市人民医院专家以胸痛、卒中等疾病为重点，结合理论知识及实践经验，用通俗易懂的语言、贴近老百姓的方式进行详细的讲解，全面普及健康知识要点。

通过此次健康教育巡讲活动的开展，积极倡导健康的生活方式，预防疾病早发现、早诊断、早治疗，提升广大人民群众自身健康理念意识，进一步推动医联体建设提升基层医疗服务。