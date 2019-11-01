心健康“溶·会贯通”落地河北唐山曹妃甸

10月28日，心健康“溶·会贯通”全国巡讲项目落地河北省唐山市曹妃甸区，曹妃甸区卫健局局长周立军、曹妃甸区医院院长李可兵、各卫生院负责人及医务代表共同参与了本次会议。

会上，曹妃甸区医院院长李可兵表示，区医院将结合医共体建设与各乡镇卫生院建立紧密的协作关系，落实医共体内业务协作、人才培养、上下联动、资源共享、合作共赢、共同发展的目标，通过基层区域网络合作，畅通绿色通道、缩短急性心肌梗死的救治时间，提高救治成功率，造福人民群众。

曹妃甸区卫健局局长周立军表示，此次活动搭建了对急性心肌梗死的救治的新平台，使ST段抬高型急型心肌梗规范化溶栓治疗在曹妃甸落地，进一步促进了曹妃甸区胸痛中心建设，加强了基层区域救治网络合作，缩短了胸痛患者的救治时间，提高了急性心肌梗死的救治成功率，更好的为全区百姓的健康保驾护航。

授牌仪式上, 周立军和李可兵两位嘉宾为曹妃甸区急性心梗救治项目基层区域救治网络共七家合作卫生院授牌。

会上，唐山市工人医院张春来、华北理工大学附属医院王志军、曹妃甸区医院孙春霞依次以《急性冠脉综合征-急诊快速诊治指南解读》、《 急性ST段抬高型心肌梗死治疗的合理用药》、《区域协同救治体系建设》为题为与会人员带来了精彩的学术分享。