心健康“溶·会贯通”落地河北唐山曹妃甸
10月28日，心健康“溶·会贯通”全国巡讲项目落地河北省唐山市曹妃甸区，曹妃甸区卫健局局长周立军、曹妃甸区医院院长李可兵、各卫生院负责人及医务代表共同参与了本次会议。
会上，曹妃甸区医院院长李可兵表示，区医院将结合医共体建设与各乡镇卫生院建立紧密的协作关系，落实医共体内业务协作、人才培养、上下联动、资源共享、合作共赢、共同发展的目标，通过基层区域网络合作，畅通绿色通道、缩短急性心肌梗死的救治时间，提高救治成功率，造福人民群众。
曹妃甸区卫健局局长周立军表示，此次活动搭建了对急性心肌梗死的救治的新平台，使ST段抬高型急型心肌梗规范化溶栓治疗在曹妃甸落地，进一步促进了曹妃甸区胸痛中心建设，加强了基层区域救治网络合作，缩短了胸痛患者的救治时间，提高了急性心肌梗死的救治成功率，更好的为全区百姓的健康保驾护航。
授牌仪式上, 周立军和李可兵两位嘉宾为曹妃甸区急性心梗救治项目基层区域救治网络共七家合作卫生院授牌。
会上，唐山市工人医院张春来、华北理工大学附属医院王志军、曹妃甸区医院孙春霞依次以《急性冠脉综合征-急诊快速诊治指南解读》、《 急性ST段抬高型心肌梗死治疗的合理用药》、《区域协同救治体系建设》为题为与会人员带来了精彩的学术分享。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn