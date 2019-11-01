脸上这些纹路或提示心脑血管病

医学指导/广东省名中医、广东省中医院胸痛中心主任及重症监护室大科主任邹旭

秋意渐浓，又到了一年里中风、心梗等心脑血管意外最为多发的时节。血管在提前发出“救命”的预警信号时，你能第一时间意识到吗？中医望诊就能敏感地捕捉到！你的体型，你的面象、脉象、舌象，这些都能提供疾病早期的蛛丝马迹。

怎样才能及早收到“信号”，让血管更健康呢？夏天多运动出汗有利血管健康；多说话也是“养心”之道，不要嫌弃家人太啰嗦……

10月19日，岭南中医科普大讲坛第二期，省名中医邹旭教授给粉丝们带来了满满的干货。没去现场也没收看实时转播的，快来跟着有约君的笔记学几招。

文/广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员宋莉萍

别自恃年轻

抽烟喝酒熬夜太放纵

心脑血管疾病有哪些危险因素？邹旭教授说，为什么有经验的中医师一眼就能看出你的血管是否健康，是否有心脑血管健康问题？这是因为心脑血管疾病的很多危险因素都来自日常的生活。

70%以上的心脑血管病死亡与高血压、糖尿病、血脂异常、吸烟、饮酒、不健康饮食、腹部肥胖、体力活动少、压力等相关，控制危险因素对防治心脑血管病具有重要意义。而现在为什么高血压、糖尿病、血脂异常等血管健康问题越来越年轻化？就是跟年轻人挥霍“青春”，抽烟喝酒熬夜不节制密切相关，工作忙运动少熬夜多，肉身越来越“沉重”，还要抽烟喝酒解解压，一时熬得住，实际上已经提前预支了血管的寿命。

很多人平时没什么感觉，等拿到常规体检报告，却会俨然发现了“颈动脉硬化”“血管出现斑块”之类的字眼，提示你血管健康开始告急，“到了这个时候，十年内发生心梗、脑梗的风险，已经达到跟真正的冠心病患者同等的概率了”。邹旭教授说，学一点窍门，在日常中随时留意身体发出的健康预警信号，改善生活方式，是很重要的。

邹旭提醒，需要注意的是，体检可以看到有形层面的疾病，但实际上精神层面接受到的负面信息是无形的，精神紧张、压力大、担惊受怕，这些负面精神信息才是身体健康变差的源头，是先于疾病出现的。病的源起，往往是从无形开始，然后才到有形的疾病层面，体现在体检报告的指标上。心脏、血管，从健康到不健康，也是这样一个过程。中医讲究情志调节，讲究“治未病”，就是基于这样的认知。

别嫌弃家里那位

“太唠叨”

古代典籍这样描述：“心主神明，在志为喜；心主血脉，其华在面，其色为红。”说的就是心理情绪健康对心脏的影响。有一些心脏有问题的人，也会体现在面色发红。

此外，“心在液为汗”。夏天是运动减脂、改善血管健康的好时机。很多人总是问医生吃什么对血管健康的保养有好处，其实动起来更重要。夏天不要害怕晒太阳，整天躲在空调房里，运动少、出汗少，会导致血液黏稠，新陈代谢循环产生的“垃圾”也无法排出体外。

心开窍于舌。心脏功能好的人，不会懒得开口说话。男士们如果发现女朋友、妻子、妈妈十分“唠叨”，千万不要嫌弃，这是她们心脏功能好、身体好的体现。如果突然不爱讲话了，你才需要担心她们是不是健康出问题了。

看来，日常适当地“吹吹水”，这对心脏健康也有好处哦。

哪些身体信号提示心血管不太好？

哪些身体信号提示心血管健康有危险呢？典籍《素问·经脉别论》说：“观人勇怯、骨肉、皮肤，能知其情，以为诊法也。”中医从人的形体、面相、舌象、脉象、手相五方面都能看出端倪。

从体形上看——

体胖的人，肌肉松弛、神情疲惫乏力，多半属于形盛气虚，多痰湿。据报道肥胖病中冠心病发生率占34.1%。身体质量指数（BMI）超出标准30%的，患冠心病较普通体重的人的概率要高，且危险性也更大。

肥胖的人还会体现在脖颈较短，睡觉打鼾，易患睡眠呼吸暂停综合征，长期睡眠缺氧导致血管缺血病变。如果发现亲友有打鼾的问题，最好去检测一下是否缺氧。如果有打鼾，平时最好侧睡；要管理体重，减重。

从脸上看——

中医还可以根据面色、面部细节来辨别是否有心血管问题。健康的脸色特点是明润、含蓄；不健康的脸色特点是晦暗。人发脾气的时候脸会变红、变青，就是血管收缩的缘故。生气、骂人其实是伤身的。

平时人们觉得脸色“白里透红”是健康，但是脸色太红也未必健康。比如发脾气、上火、喝酒过度时，面色都会偏红。脾气暴躁的，中医认为肝阳上亢则面色红，易患心脑血管病。

脸色发青，则是气血不通、肝血不足；面色发黄，与脾相关，很多四十来岁的女性会有这个问题，所以才会有“黄脸婆”之说，要好好调理脾胃；脸色发黑，则是肾气不足，容易表现在夜尿多；脸色苍白是血虚和气虚的表现，也提示肺功能较弱。

如果额上发际处颜色与脸部其他部位不同，甚至长“疙瘩”、暗疮，则跟心理压力和饮食不健康有关。

眉头间出现很深的竖纹，提示心脑血管供血不足、头痛、神经衰弱、多梦、睡眠不良、心悸、烦躁等。

成人鼻梁根部出现一根横纹或青筋时，被称为鼻褶心征，要警惕冠心病等心血管疾病，不可掉以轻心。（小孩子出现这种情况，多是提示内寒或肠胃瘀滞，食滞。）

平时总是“扑克脸”也要注意，若心脏冠状动脉出现了狭窄，心脏的需氧和需血会减少，系统就会本能地将各种消耗氧气的动作降到最低，会导致脸上表情比较单一。

眼睑出现黄色瘤，可能体内血脂代谢有障碍；不注意改善生活方式的话，黄色瘤也会越来越多。

耳垂有斜线皱褶的，也提示有冠心病的可能。“肥头大耳”的，赶紧关注一下耳朵有没有这种皱褶。

从舌象看——

舌诊是中医很重要的一项内容，而舌尖区域就是属于心肺部分的反射区。如果舌尖很红，早起口干口苦，就要注意降降心火了。

临床上观察到，冠心病患者的舌色是会偏暗红的，越是暗红提示情况越严重；如果是无缘无故经常舌头发麻，也可能有心脑血管问题。

从手掌看——

大鱼际（大拇指下方手掌外侧）发红，说明心肺有火，易脾气暴躁、血压升高、失眠、心慌，需注意调节情绪；大鱼际外侧也是心脏传导系的反射区，出现青色提示心律不齐，易心慌。小鱼际（小指下方手掌外侧）发红，提示有高脂血症、脂肪肝、血糖高、胆结石风险。大鱼际、小鱼际、指根皆红，提示有中风风险。