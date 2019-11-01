眼睛也会长结石
肾结石、胆结石、尿道结石平常听得多，但你知道眼睛也会长结石吗？广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师指出，眼睛出现结石不用过于担心，部分结石可随新陈代谢自行脱落排除，有明显异物感时则要及时就医。
冯庆阳介绍，眼睛结石通常是指结膜结石，不同于常规意义上那种因为胆固醇结晶、草酸钙、磷酸钙沉积形成的内脏结石，结膜结石是脱落的结膜细胞和代谢产物等堆积形成的凝集物。
结膜结石的主要表现是睑结膜散在或聚集的黄白色颗粒状固体，如碎米般大小不一，存在于睑结膜下的结石一般无明显症状，凸出于睑结膜面的结石则可能引起异物感，眨眼时会觉得有东西摩擦眼球，结石凸出严重者可引起角膜或球结膜擦伤。结膜结石常见于沙眼、慢性结膜炎等的患者，慢性炎症刺激容易引起结膜细胞脱落，促进结石的形成。
出现结膜结石不用过于担心，没有明显不适感可以先观察，热敷双眼，部分结石可随新陈代谢自行脱落排出，有明显异物感时则需前往医院眼科就诊，进行挑结石治疗，切记不要自行在家用针挑，以免发生意外损伤眼球。结膜结石挑出后仍可能再长出，需定期复查，患有沙眼、慢性结膜炎等眼病时应在医生的指导下及时用药处理，防治结膜结石的产生和加重。
日常生活中也应注意用眼卫生，不要用脏手揉眼睛，配戴隐形眼镜、美瞳时也应洗净双手，注意休息，不要熬夜，少看手机、电脑等电子产品，饮食均衡，少吃油腻食物，积极锻炼身体，保障眼部健康，才能远离结膜结石。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）
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