给宝宝补维生素D须补足剂量

刚刚过去的10月20日是世界骨质疏松日。维生素D对骨骼健康起到重要作用，目前国内外都建议宝宝从新生14天起就应该补充维生素D，以预防佝偻病。不过，有的家长只知道要补维生素D，却没有注意补充的剂量，还有的家长对于维生素D种类的选择仍然“蒙查查”。专家提醒，家长给孩子选择维生素D补充剂要注意含量，假如没有补足量，有可能会导致孩子补了维D依然出现佝偻病症状。

新生儿14天起

就要每天补充维生素D

广州市妇女儿童医疗中心儿童早期发展中心主任董海鹏介绍，维生素D对于人体的其中一个重要作用就是促进钙的吸收。

人体的维生素D来源分为内源性和外源性。当日光中的紫外线照射在皮肤上，人体会合成内源性维生素D，但天气寒冷、炎热、下雨等，都会导致宝宝户外活动的时间减少，因此这种方式获取的维生素D是不足的。

而外源性维生素D来自食物和营养补充剂。宝宝的日常食物中，除了海鱼之外，维生素D含量并不高。比如，每100毫升母乳里维生素D的含量是20单位~40单位，至少每天要喝1000毫升母乳才能满足所需维生素D的量，但每天能喝这么多奶的小宝宝并不多。一个鸡蛋黄中含有40个单位的维生素D，和每日摄入量也相差甚远。但小月龄孩子恰恰处于骨骺发育最快速的阶段，对钙的需求量大，因此额外补充维生素D非常必要。推荐新生宝宝从出生14天开始每天补充维生素D400个单位，1岁到两岁每天补充600个单位，两岁以上每天补充800个单位。早产或双胞胎、多胞胎的新生宝宝，建议要达到800个单位/天，除非是本身某些疾病的个别宝宝。

维生素软糖、海购维D

容易补不够量

“吃维生素D可以吃到青春期，终身吃都可以。”董海鹏表示，维生素D的安全性很高，日常补充400单位维生素D是佝偻病的预防量，而如果出现了佝偻病，维生素D治疗量为数千个单位，过去注射维生素D治疗佝偻病甚至30万单位~50万单位，因此日常补充不需担心过量问题。

董海鹏表示，临床上不时会遇到有补充维生素D却依然得了佝偻症的病例，因此反而更要担心维生素D补不够量。有时候要根据宝宝的生长发育情况进行调整。比如，宝宝刚出生时的身长是50厘米左右，6个月男宝宝的平均身高是68厘米，“如果他6个月长到了72厘米，比平均水平高，他需要的钙、维生素D就会相对较多。”如果宝宝出现了夜惊、盗汗、枕秃等营养缺乏性佝偻病的临床体征，也需要增加维生素D的量。

董海鹏也不建议家长通过维生素软糖来给孩子补充维生素D。一来单颗糖里所含维生素D量未必够，尤其是有的家长是以奖励的方式给孩子吃时，每天补充的维生素D量得不到保证；二来，假如吃得多，会让孩子摄入过多的糖，增加龋齿和肥胖的风险。

复合维生素看起来省事，但实际上仔细研究药品说明书里的含量可以发现，复合维生素中维生素D的含量往往达不到400单位。海购维生素D，要注意购买到的是否正规产品、维生素D含量是否足够。另外还要注意成分是否适合中国孩子。“比如，德国孩子吃的维生素D往往添加了氟，而中国孩子是不需要额外补充氟的。”董海鹏说。

多种补剂

到底该选哪种？

有不少家长会问：维生素D、维生素AD、鱼油、鱼肝油到底有啥区别？董海鹏介绍，首先，买来给宝宝补充维生素D，鱼油可以首先排除在外。鱼油是从鱼的脂肪中提取出来的，因其提供的成分是不饱和脂肪酸，主要用于成人预防心血管病。

如今不少年轻父母小时候都吃过鱼肝油。鱼肝油是从鱼的肝脏中提取的，里面主要含有维生素D和维生素A，同样可能会有维生素D补充不够的问题。维生素AD，顾名思义同时含有维生素A和维生素D。董海鹏表示，对于广州的孩子来说，通过母乳或配方奶、日常食物中已经可以摄取足量的维生素A，所以可以不需要额外补充，单独补充维生素D是更好的选择。（全媒体记者伍仞 通讯员李雯)