国家药监局定点扶贫县调研纪实②：建医药产业平台结健康扶贫硕果

人民网北京11月1日电 （记者崔元苑）2019年是脱贫攻坚年，全国的脱贫攻坚工作都进入承上启下的关键时期。扶贫政策支持力度将进一步加大，定点扶贫和对口支援继续在精准上用细功，在强化举措上用实招，通过产业脱贫、就业脱贫、教育扶贫等激发贫困地区群众的内生动力，为打赢脱贫攻坚战夯实根基。

10月21日-23日，记者随国家药监局赴定点扶贫县调研采访。电商扶贫“开花”，希望小学“扶智”，产业纾困搭台，健康扶贫助力……因地制宜做强脱贫攻坚之源、夯实脱贫致富之根，通过一系列个性化帮扶举措，贫困地区人民的获得感持续提升。

为医药企业发展纾困，为中药种植产业发展搭台

近几年，国家药监局出台了一系列鼓励产品创新的政策，对临泉县域医药产业发展给予了很大支持。

永生堂就是其中一个受惠较多的医药企业。据负责人讲述，国家药品监督管理局的领导曾多次到公司调研指导。历任挂职县长更是亲力亲为，将扶贫工作落到实处。

几年来，企业先后申请注册了药用尿素、龙血竭片、辛伐他汀片等15个药品批准文号。在申请注册工作上，企业也得到了国家局的指导。这些产品现已成为公司的主打产品，为企业的持续稳定发展奠定了良好基础 。在多任挂职县长的牵线搭桥下，企业先后与利君集团、好医生、仁和药业、天士力、修正等建立了良好的合作关系。原药品审评中心领导在调研一致性评价工作中，对企业生产的乙酰氨基酚片、碳酸氢钠片一致性评价品种给予了详细的技术指导。国家局还选派国际GMP专家到企业开展GMP现场指导工作，从生产车间到检验整个梳理了质量管理存在的问题，帮助企业提升药品质量和质量管理水平。

“医药市场竞争特别激烈，如果没有这样的对口帮扶和指导，我们这样一个规模的企业可能就不存在了。从产品质量到申报注册，从招商引资、产品销售到学习交流，可以说，从多个方面解决了我们发展的一些痛点和难点，才有现在企业发展的健康稳步规范。”公司负责人说。

乡村振兴的抓手是产业兴旺。临泉是丹参等道地药材的产区，宋集镇万亩中药材基地就是在国家药监局的支持下和爱民药业集团合作的中药材种植项目。据了解，这个项目涉及到流转土地是2万2千亩，7个行政村，4896个农户，1023个贫困户。基地种植的中药材主要有丹参、紫苏叶、薄荷、菊花、金银花、生地、防风等。

“我们的运作模式是以每亩地800元的价格流转过来，给企业用于中药材种植。种植、管理、收割，从2018年底到目前，已经发放务工补贴近500万。以村为单位建立了用工群，最忙的时候可以上一千多人，平时也是二三百人，一个工每天55元，贫困户增加5元。”项目负责人介绍说。

在单桥镇张老庄村，国家药监局配合华润三九对一期中草药种植进行考核、评估、测评，争取扩大种植面积，继续二期种植合作。与华润39合作的和板蓝根种植大户介绍说，华润三九提供技术，村里出劳动力和土地。他的土地是按一亩地每年1000元流转过来的，中药材种植，一亩地县里可以补贴500元。这种合作，中药材的产量要高一些，质量要好一些。收益比种小麦玉米高一点。还可以通过用工帮助解决村里的一部分劳动力就业的问题，带动村民增收。

提升县域医疗服务能力，释放健康扶贫红利

在临泉县人民医院，记者见到了来自北大第一医院的心胸外科专家刘海波，他要在这里完成3个月的扶贫任务。

“这里是全国人口大县，国家级贫困县，外伤、肿瘤患者多，重病急病多，肿瘤多为晚期。”刘海波说，这里是食管癌、肺癌高发区，之前，肺癌食道癌根治术医院做不了。通过这样的帮扶，团队进步很快，开展了很多手术和治疗，去年10月到今年10月，差不多做了近百例肿瘤手术了。以前，像这样的患者100%就流失了。现在，50%的患者可以实现不出县、留在本地医院就能把病治好。

2017年6月，在国家药监局的积极努力下，北京大学第一医院与临泉县人民医院签订对口帮扶协议。从2017年8月至2019年9月，北大第一医院先后派驻专家187人次，诊治门诊患者8178人次，急诊患者240人次，现场指导业务查房7043人次，疑难病例讨论1185人次，普通会诊709人次，指导开展手术1152例。

在北大医院的专家指导帮扶下，临泉县人民医院综合服务能力得到很大提升，学科发展进一步健全，尤其在肿瘤内科、肿瘤放疗科、泌尿外科、血液内科、骨科、普外科和心胸外科等科室的服务能力上得到很大提升。

据了解，在县人民医院，一个肺癌早期手术现在只需3.5万，如果加上基本医保，大病救助，民政、兜底保障各种保障政策，患者支付的费用更少。与到大城市异地就医相比，无论在治疗费用，还是陪护住宿交通费用都能减轻很大的经济负担。

有了北大第一医院的技术支撑、专家资源下沉帮扶，县医院的医疗服务能力提升了，当地的老百姓可以就近享受到较高水平的医疗服务。“县医院每天都有大专家坐诊，我们在家门口不仅能看得好病，还能看得起病。”患者们纷纷表示。

为响应国家关于加强县域医疗卫生工作支持的号召，降低医院的运营成本，提高当地医学检验水平，减轻人民群众医疗负担，今年，国家药监局还向临泉县人民医院捐赠实验室自动化流水线设备；联合中国医学会编辑出版部、中国医学科学院肿瘤医院、首都医科大学附属北京友谊医院、中日医院、北京大学人民医院、首都医科大学附属北京安贞医院等6家单位，开展健康扶贫活动；协调专家指导县人民医院开展临床药物试验基地建设……

扶贫的故事还在继续，三天的调研采访虽然很短暂很密集，但记者能感受到，在定点扶贫、对口帮扶的工作模式上，行业部门充分发挥业务优势，对贫困地区的产业、教育、医疗等方面扶贫打出的一系列“组合拳”，真正做到了更精准、有实效、有质量、可持续，为更多地区脱贫攻坚积累了有价值的、可推广的好经验。