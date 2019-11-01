很多人认为痛风是“和尚病”，一旦得上了，从此便只能粗茶淡饭，一点荤腥都沾不得。这种认识非常片面，肉类蛋白质含量高且属于优质蛋白质，是人体摄入蛋白质的主要渠道之一，如果蛋白质摄入不足将无法维持正常的生理功能。对于痛风患者而言，吃肉时注意以下四点，就不用担心其会带来危害。

第一，注意肉类品种的选择。痛风患者在急性期，嘌呤摄入量应控制在每日150毫克以内，宜选择嘌呤含量低的食物；缓解期要求正常平衡膳食，可适量增选嘌呤含量中等的食物，无论在急性期还是缓解期，均应避免嘌呤含量高的食物。根据嘌呤含量，每100克食物中嘌呤含量小于50毫克的为低嘌呤食物，50~150毫克之间的为中等嘌呤食物，大于150毫克的为高嘌呤食物。动物性食物中内脏、浓肉汤、带鱼、鲶鱼、沙丁鱼、凤尾鱼、鲢鱼、鲱鱼、鲭鱼、小鱼干、基围虾、扇贝、牡蛎、蛤蜊等属于高嘌呤含量食物；猪肉、牛肉、羊肉、草鱼、鲤鱼、鳝鱼、鳗鱼、黄花鱼、鲑鱼、鳕鱼、大比目鱼、黑鲳鱼、龙虾、螃蟹等属于中等嘌呤含量食物。此外，少吃火腿、腊肠、热狗等加工肉制品，它们盐含量高，对痛风不利，而且加工肉还会增加癌症风险。

第二，注意烹调方法的选择。烹饪肉时，先把肉切成片或丝，然后焯水，再进行下一步烹饪，这样能使部分嘌呤溶解在水中，减少嘌呤摄入。还可以把肉用水煮熟后再拌点调料吃，但要注意的是，应该避免加入辣椒、胡椒、芥末及生姜等香辛料，它们能兴奋自主神经，诱导痛风急性发作。经过炖煮，肉汤等汤类食物中嘌呤含量较高，痛风患者要少喝。

第三，注意肉类食用量。痛风急性发作期不应吃肉类，缓解期或高尿酸血症状态时，每天平均总肉类摄入量最好控制在100克以内，并且不要集中在一餐吃。

第四，注意肉类的搭配。建议痛风患者吃肉时搭配新鲜蔬菜，这类食物能升高尿液的pH值，有利于尿酸盐的溶解。需要提醒的是，有些蔬菜并不属于低嘌呤食物，比如芦笋、紫菜、豌豆苗等，痛风患者急性发作期也要尽量避免吃这些蔬菜。充足饮水可以增加尿酸排出，因此痛风患者应多饮水，一般每天至少达到2000毫升，伴肾结石者最好能达到3000毫升，但肾功能不全或心肺功能异常者要根据病情限制水的摄入量。

除了肉类，痛风患者还可以通过吃蛋类、奶制品等动物性食物补充优质蛋白质，它们几乎不含嘌呤，急性发作期也可以放心食用。▲