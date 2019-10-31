用中药醋疗面膜美白或会伤“面子”

近几年，因为使用方便，产品宣称自然无害，加上费用亲民，中药醋疗面膜受到不少人追捧。

中药醋疗面膜真的有这么神奇吗？是否对所有人都适用？昨日，楚天都市报记者采访专家了解到，相比于美白，祛斑需要综合治疗，绝不是贴面膜或者擦面膜就能达到的。中药醋疗面膜里的某些中药成分有可能会影响皮肤屏障，造成一些皮肤问题。

卖家称面膜粉由中药现磨

28岁的张女士家住汉口。最近几年，她脸上的斑越来越多，尽管每天可以依靠化妆遮瑕来掩盖斑块。但精细化妆不仅耗时，对皮肤也是一种负担，她明显感觉到自己的皮肤越来越差了。

两个月前，张女士在微信朋友圈发现，有朋友在推荐一款中药醋疗面膜的产品，声称使用后，可以解决不少皮肤问题，美白祛斑效果更是明显。不到200元的价格，可以使用两个多月，张女士动心了。抱着试一试的态度，她购买了一套。

记者观察发现，这套中药醋疗面膜由一罐面膜粉和一瓶醋组成。产品说明显示，面膜粉是由“茯苓、三七、当归、金银花、蒲公英、俑虫草、藏红花等39味名贵野生中草药独家秘方，现磨现配而成”，一般坚持使用20至40天后，可达到美白祛斑的效果。

女子使用后皮肤受损

武昌的刘女士在某大型电商平台搜索美白产品时，无意中发现了此类产品。经过一番对比筛选后，她最终选择了一款标价为168元的中药醋疗面膜。

刘女士说，自己从小皮肤就比较黑，很多亮色好看的衣服她都不敢选，一些社交场合也会因此有些自卑。曾经她也去过正规医院想美白皮肤，但美白疗程长不说，价格也比较昂贵。她认为，既然面膜的主要成份是中药，又有不少人选择购买，应该是有保障的。

使用两个月后，刘女士明显感觉皮肤变白了，便一直坚持使用。用了三个多月后，她决定停一停，让皮肤休息一下，可没停几天，她双侧脸颊就开始泛红，甚至出现瘙痒、疼痛的症状。

情急之下，刘女士来到武汉市武昌医院皮肤科就诊，医生诊断她患上了激素依赖性皮炎。她感觉有些受骗，因为网店宣传、产口说明书都声称面膜是纯天然的，可如果里面没有添加剂，她就不会出现皮肤问题。

质量参差不齐存在安全隐患

中药醋疗面膜真的能达到美白祛斑的效果吗？是否对所有人都适用？

湖北省妇幼保健院皮肤科主任邹晓燕表示，人体皮肤表面的PH值(酸碱度)为弱酸性，中药醋疗面膜的醋酸含量有多少，能不能直接用在皮肤上，都是没有办法预知的，使用后很可能会影响皮肤表面的PH值，发生毛囊炎、皮肤过敏等问题。另一方面，脸部皮肤具有屏障功能，皮肤细胞间隙有许多天然保湿因子，长时间使用中药醋疗面膜，酸性物质会增加中药的渗透，增加皮肤的水合作用，会暂时达到美白效果，但这些中药成分也有可能会影响皮肤屏障，引发皮肤屏障功能障碍，导致皮肤干燥、脱屑、脸颊泛红等问题。相比于美白，祛斑需要综合治疗，绝不是贴面膜或者擦面膜就能达到的。“网购中药醋疗面膜质量参差不齐，长期使用有安全隐患。”邹晓燕提醒，美白祛斑需要建立在保护皮肤屏障的基础上，绝不能为了美丽丢健康。做好基础的防晒、保湿补水，皮肤状态往往不会太差。如果还想进一步美白祛斑，建议去专业机构。（记者 李曼英 通讯员 周建跃 温红蕾 黄洁莹）